ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം നിര്ത്തിവച്ച ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ഒടുവില് പിന്തുണച്ച് ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ-യുഎസ് ചർച്ച ഇസ്ലാമാബാദിൽ
By PTI
Published : April 8, 2026 at 3:03 PM IST
ജറുസലേം: ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ഒടുവില് പിന്തുണച്ച് ഇസ്രയേൽ. ഇറാൻ ഉടൻ തന്നെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണമെന്നും യുഎസിനും ഇസ്രയേലിനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും എതിരായി ഇറാൻ ആണവ, മിസൈൽ നിർമ്മിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള യുഎസിൻ്റെ ശ്രമത്തെയും ഇസ്രയേൽ പിന്തുണച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് യുഎസ് ഇസ്രയേലിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടെഹ്റാനിൽ, ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ അംഗീകരിച്ചതായും വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ യുഎസുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു. എല്ലാ തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർണായക കരാറിനായി കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെരീഫ് ഏപ്രിൽ 10 വെള്ളിയാഴ്ച ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് യുഎസിൻ്റേയും ഇറാൻ്റേയും പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യുഎസുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരഗ്ചിയുടെ പ്രസ്താവന ട്രംപ് തൻ്റെ സാമൂഹ്യമാധ്യമമായ ട്രൂത്തിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ സായുധ സേന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഇറാൻ്റെ സൈന്യവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച ത്തേക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കടന്നുപോകൽ "സാധ്യമാകും" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വെടിനിർത്തൽ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് ബാധകമല്ലാത്തതിനാൽ ഇസ്രയേൽ തെക്കൻ ലെബനനിലും ഹിസ്ബുള്ളയുടെ മറ്റ് ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിലും വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തും. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായി തുറക്കാൻ ഇറാൻ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറാനിലെ പ്രധാന ബോംബിങ് കാമ്പെയ്ൻ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാനിയൻ നാഗരികതയെ തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് യുഎസിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ട്രംപിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയിരുന്നു. ഇത് വക വെക്കാതെയാണ് പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ് എത്തിയത്.
ഇന്നലെയാണ് ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ഭീഷണിയുമായി യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത് വന്നത്. ഒരു നാഗരികത മൊത്തം ഇന്ന് രാത്രി ഇല്ലാതാകുമെന്നും ഒരിക്കലും ഇനിയത് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്നുമാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും രാത്രിയുണ്ടാകുക എന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുഎസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇറാൻ മറുപടി നൽകുമെന്ന് തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നായിരുന്നു യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസിൻ്റെ പ്രതികരണം.
