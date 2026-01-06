ETV Bharat / international

ലെബനനിലെ തെക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ

ആക്രമണത്തിൽ തെക്കൻ തീരദേശ നഗരമായ സിഡോണിലെ മൂന്ന് നില കെട്ടിടം തകർന്നു. ഇതുവരെ മരണമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

HEZBOLLAH HAMAS ISRAEL LEBANON
Lebanese fire fighter extinguish a building destroyed by an Israeli airstrike in the southern port city of Sidon (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 6, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സിഡോൺ: ലെബനനിലെ തെക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ. ഇന്ന് (ജനുവരി 6) പുലർച്ചെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ തെക്കൻ തീരദേശ നഗരമായ സിഡോണിലെ മൂന്ന് നില കെട്ടിടം തകർന്നു.

"ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരാളെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ മരണമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. വർക്ഷോപ്പുകളും മെക്കാനിക്ക് ഷോപ്പുകളും അടങ്ങുന്ന കെട്ടിടമാണ് തകർന്നത്. ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത കെട്ടിടമാണ് തകർന്നത്", സിഡോണിലെ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പറഞ്ഞു.

തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പായ ഹിസ്ബുള്ളയെ നിരായുധീകരിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് ലെബനൻ സൈന്യം സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഹിസ്ബുള്ള, ഹമാസ് തുടങ്ങിയ സംഘങ്ങളുടെ ആയുധ സംഭരണ ​​കേന്ദ്രങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒപ്പുവച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെ നിരായുധീകരിക്കുമെന്ന വാഗ്‌ദാനം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പറഞ്ഞു.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക അറബി ഭാഷാ വക്താവ് അവിചായ് അദ്രെയ് കിഴക്കൻ ബെക്ക താഴ്‌വരയിലെ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലും തെക്കൻ ലെബനനിലെ മറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലും സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.

ബെക്കാ താഴ്‌വരയിലെ മനാര ഗ്രാമത്തിൽ തകർന്ന ഒരു വീട് 2024 മെയ് മാസത്തിൽ ഇസ്രയേലി ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹമാസ് സൈനിക കമാൻഡറായ ഷർഹാബിൽ അൽ-സയീദിനുടേതാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ മന്നറിയിപ്പിനെ തുടന്ന് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചതിനാൽ ആളപായമില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ തെക്കൻ ഗ്രാമമായ ബ്രൈക്കെയിൽ ഒരു കാറിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ലെബനൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതേസമയം രണ്ട് ഹിസ്ബുള്ള അംഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പറഞ്ഞു.

2025 അവസാനത്തോടെ ഇസ്രയേലുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ഹിസ്ബുള്ളയുടെ സായുധ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്‌ച നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ സൈനിക കമാൻഡർ ജനറൽ റുഡോൾഫ് ഹൈക്കൽ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ നിരായുധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ലെബനൻ സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യും.

Also Read: 'വെനിസ്വേലയിൽ സമാധാനപരമായ ഒരു പരിഹാരത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണം'; ആവശ്യവുമായി ശ്രീലങ്ക

TAGGED:

HEZBOLLAH
HAMAS
ISRAEL
LEBANON
ISRAEL STRIKES ON LEBANON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.