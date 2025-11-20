കലിയടങ്ങാതെ ഇസ്രയേൽ; ഗാസയിൽ വീണ്ടും കനത്ത വ്യോമാക്രമണം, 27 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ഇസ്രയേല് വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 27 പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2025 ഒക്ടോബർ 19ന് അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ശേഷമുണ്ടായ കനത്ത ആക്രമണമാണിത്.
ഗാസ സിറ്റി: "രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് തകർന്ന വീട്ടിലെ ഒരു മുറി നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അവിടെയാണ് വീണ്ടും ആക്രമണം. നിരവധി പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രയേൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പോലും അവസരം നൽകുന്നില്ല," ഒരു വർഷം മുമ്പ് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട് തെക്കൻ ഗാസയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയ അഹ്റഫ് അബു സുൽത്താൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇടറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെടി നിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് ഗാസയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണം അത്രമേൽ കനത്തതായിരുന്നു.
ഇന്നലെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 27 പലസ്തീനികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വടക്കൻ ഗാസ സിറ്റിയിൽ 14 പേരും തെക്കൻ ഖാൻ യൂനിസ് പ്രദേശത്ത് 13 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് പലസ്തീനിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
2025 ഒക്ടോബർ 19നാണ് അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്രയേലും പലസ്തീനും തമ്മിലുള്ള വെടി നിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഇതിന് ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും കനത്ത ആക്രമണമാണ് ബുധനാഴ്ച ഗാസയിൽ ഉണ്ടായത്. ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗാസയിലെ ആക്രമണം.
വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് ഗാസയുടെ തെക്കൻ മേഖലയില് നിന്നും ഹമാസ് വെടിയുതിർത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഗാസയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. എന്നാൽ ആരോപണം ഹമാസ് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ഇസ്രയേലിൻ്റെ ബോംബാക്രമണം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം കീഴ്മേൽ മറിച്ചു. സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടത്. ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടുകയായിരുന്നു, ആംബുലൻസുകളുടെ ശബ്ദം, അപായ സൈറണുകളുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു പ്രദേശം മുഴുവൻ. അടുത്ത തവണ മിസൈൽ നമ്മുടെ മേലും പതിച്ചേക്കാമെന്ന ചിന്തയിലാണ് ജനങ്ങള് പരക്കം പായുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ നിവിൻ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന പദ്ധതി
വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പ്രതിദിനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണസംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒക്ടോബർ 29നായിരുന്നു. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ 100 ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് നൽകിയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായും 280ലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഗാസയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഹമാസിൻ്റെ 48 ബന്ദികളെ ഇസ്രയേലിന് കൈമാറിയിരുന്നു.
അമേരിക്ക തയാറാക്കിയ പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ തിങ്കളാഴ്ച വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പലസ്തീനിലുള്ളവരുടെ രാഷ്ട്രീയവും മാനുഷികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹമാസ് പ്രമേയം നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.
ആക്രമണം ലെബനനിലും
തെക്കൻ ലെബനനിലും ഇസ്രയേൽ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച നടത്തി. ഹിസ്ബുള്ള ആയുധ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണമെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പറഞ്ഞു. ഹിസ്ബുള്ളയുമായുള്ള ഒരു വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഒപ്പുവച്ച വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ലെബനനിൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി.
