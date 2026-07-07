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ഗസയിൽ ദുരിതം ഇരട്ടിക്കുന്നു; അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞ് ഇസ്രയേൽ, സഹായ വിതരണത്തിൽ വൻ ഇടിവ്

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈജിപ്ത് വഴി എത്തിയ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുടെ 42 ശതമാനവും അഷ്ദോദ് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് വന്ന ചരക്കുകളുടെ 65 ശതമാനവും മാത്രമാണ് അതിർത്തിയിൽ ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്

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UN Reports Ongoing Israeli Restrictions Affecting Aid Flow into Gaza (ANI)
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By ANI

Published : July 7, 2026 at 11:05 AM IST

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ഗസ: ഇസ്രയേലിൻ്റെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും അതിർത്തി അടച്ചിടലും കാരണം ഗസയിലേക്കുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങളുടെയും ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കളുടെയും ഒഴുക്ക് വലിയ തോതിൽ തടസപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മാനുഷിക കാര്യ ഏകോപന ഓഫിസിനെ (ഒസിഎച്ച്എ) ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇസ്രയേൽ, ഈജിപ്ത്, ഗസ എന്നിവയുടെ സംഗമസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കറം അബു സലേം (ഇസ്രയേലിൽ കെരെം ഷാലോം എന്നറിയപ്പെടുന്നു) അതിർത്തി വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തിന് ഇസ്രയേൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒസിഎച്ച്എ വ്യക്തമാക്കി.

സഹായ വിതരണത്തിൽ വൻ ഇടിവ്
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈജിപ്ത് വഴി എത്തിയ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുടെ 42 ശതമാനവും അഷ്ദോദ് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് വന്ന ചരക്കുകളുടെ 65 ശതമാനവും മാത്രമാണ് അതിർത്തിയിൽ ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ജൂൺ മാസത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും പങ്കാളിത്ത സംഘടനകളും ചേർന്ന് ഏകദേശം 42,000 പാലറ്റ് സഹായങ്ങളാണ് ഗസയിൽ എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് 46,600 പാലറ്റുകൾ ആയിരുന്നു. സഹായം എത്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ മറ്റ് അതിർത്തികളെല്ലാം ചരക്കുനീക്കത്തിനായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഗസയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്കും തുടരുകയാണെന്ന് ഒസിഎച്ച്എയെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുദ്ധം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഗസയിലെ ജനങ്ങൾ കടുത്ത പട്ടിണിയും ദുരിതവും നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഈ നടപടി. ഇന്ധനത്തിൻ്റെയും മരുന്നുകളുടെയും അഭാവം ഗസയിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷിതവും തടസമില്ലാത്തതുമായ മാനുഷിക സഹായം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

യുഎഇ ഫീൽഡ് ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച് പ്രതിനിധി സംഘം
അതേസമയം, ഒസിഎച്ച്എയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സംഘം ഗസയിലെ യുഎഇ ഫീൽഡ് ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും മാനുഷിക ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായാണ് സംഘം എത്തിയത്. ഒസിഎച്ച്എ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) എന്നിവയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതിനിധി സംഘം ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചു. അധിനിവേശ ഫലസ്‌തീൻ പ്രദേശത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കോർഡിനേറ്റർ സുസാന ടകാലെക്, ഗസയിലെ ഒസിഎച്ച്എ ഓഫിസ് മേധാവി താഹിർ ഇബ്രാഹിം, ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഹെൽത്ത് ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റർ എമ്മ ഫിറ്റ്‌സ്‌പാട്രിക്, ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടീം കോർഡിനേറ്റർ ഹിബ അൽ നജ്ജാർ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംഘം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ഗസയിലെ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനും മാനുഷിക പ്രതികരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുഎഇ മെഡിക്കൽ സംഘവുമായി അവർ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി. യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന ഗസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ യുഎഇ ഫീൽഡ് ആശുപത്രി നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. യുഎഇയും അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക സംഘടനകളും തമ്മിലുള്ള തുടർച്ചയായ സഹകരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്മരണികകൾ കൈമാറിയാണ് സന്ദർശനം അവസാനിച്ചത്.

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TAGGED:

ISRAELI RESTRICTIONS ON GAZA AID
ISRAEL ATTACK ON GAZA
UNOCHA REPORT ON ISREAL RESTRICTION
UNO ON ISREAL RESTRICTION IN GAZA
GAZA AID RESTRICTIONS ISRAEL

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