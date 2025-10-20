ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ പുനസ്ഥാപിച്ച് ഇസ്രയേൽ; ഹമാസിന് കനത്ത മുന്നറിയിപ്പ്
തങ്ങളുടെ സേനയ്ക്കെതിരെ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് നല്കിയതെന്ന് ഇസ്രയേൽ. കൊല്ലപ്പെട്ടത് 45 പേർ.
October 20, 2025
ടെൽ അവീവ്: ഗാസയിൽ വീണ്ടും വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇസ്രയേൽ. തങ്ങളുടെ സേനയ്ക്കെതിരെ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് നല്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വെടിനിർത്തൽ ധാരണ പുനസ്ഥാപിച്ചതായും ഇസ്രയേല് ഡിഫന്സ് ഫോഴ്സ് (ഐഡിഎഫ്) അറിയിച്ചു.
ഹമാസ് കരാറിൻ്റെ "നഗ്നമായ ലംഘനങ്ങൾ" ആവർത്തിച്ചുവെന്നും ആക്രമണ പരമ്പരകള്ക്ക് ശേഷം ഇസ്രയേൽ ആരോപിച്ചു. "രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ ലഭിച്ച നിർദേശപ്രകാരം, ഹമാസിൻ്റെ ലംഘനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി നടത്തിയ തിരിച്ചടിയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഐഡിഎഫ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ പുനസ്ഥാപിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. നിലവിൽ പുതുക്കിയ നിയമ പ്രകാരം ഐഡിഎഫ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലനിർത്തുന്നത് തുടരുകയും കരാറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനം നടന്നാൽ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും" - ഐഡിഎഫ് എക്സ് പോസ്റ്റിൽ അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തിനായി 120-ലധികം യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായും ഐഡിഎഫ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. തെക്കൻ ഗാസയിലെ റാഫ പ്രദേശത്ത് ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് തിരിച്ചടിച്ചതെന്നാണ് ഐഡിഎഫ് വിശദീകരണം. നേരത്തെയും ഹമാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി ഐഡിഎഫ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
ആയുധ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഒളിത്താവളങ്ങള്, താമസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഏകദേശം ആറ് കിലോമീറ്റർ ഭൂഗർഭ തുരങ്കങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് ഐഡിഎഫ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വെടിനിര്ത്തല് പുനസ്ഥാപിച്ചത്.
"ഇന്ന് രാവിലെയോടെ റാഫ മേഖലയിലെ ഹമാസിൻ്റെ താവളങ്ങള് തകർക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന ഐഡിഎഫ് സൈനികർക്ക് നേരെ മിസൈലും വെടിവയ്പ്പും നടന്നു. ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കാനും ആക്രമത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടണൽ ഷാഫ്റ്റുകളും ആയുധ കേന്ദ്രങ്ങളും പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ ഐഡിഎഫ് പ്രദേശത്ത് ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു. ഹമാസിൻ്റെ പ്രവർത്തി വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്. ഐഡിഎഫ് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും" - ഐഡിഎഫ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
അതേസമയം കൊല്ലപ്പെട്ട ഐഡിഎഫ് സൈനികരായ മേജർ യാനിവ് കുലയുടെയും സ്റ്റാഫ് സർജൻ്റ് ഇറ്റേ യാവെറ്റ്സിൻ്റെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം ഒക്ടോബർ 10ന് വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ 97 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 230 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് ഗാസ മീഡിയ ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ടെലഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പലസ്തീൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ, ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം 80 നിയമ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തി. വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമത്തിൻ്റെയും വ്യക്തവുമായ ലംഘനങ്ങളാണിതെന്നും ഗാസ മീഡിയ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അതേസമയം അല്ജസീറയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഗാസ മുനമ്പിലുടനീളം നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ 42 പലസ്തീൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. വെടിനിര്ത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും മാരകമായ അക്രമണമാണിത്.
വെടിനിർത്തൽ ഇപ്പോഴും പ്രാബല്യത്തിലെന്ന് ട്രംപ്
പലസ്തീനിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്. വെടിനിർത്തൽ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടോ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനാണ് ട്രംപ് മറുപടി നല്കിയത്.
"ഹമാസുമായി വളരെ സമാധാനപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, അവർ അഹങ്കാരികളാണ്. അവർ വെടിവയ്പ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സാഹചര്യം നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നു. ഹമാസ് ഇസ്രയേലിനെതിരെ വെടിയുതിർത്താൽ ഇസ്രയേലിന് പ്രതികരിക്കേണ്ടിവരും''- ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം റഫ ആക്രമണത്തിൽ 45 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് കണക്ക്. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പറഞ്ഞു.
