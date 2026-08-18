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ഹമാസ് ആയുധം താഴെവയ്ക്കാതെ പിന്മാറ്റമില്ല; ഗാസ വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതി തള്ളി ഇസ്രയേൽ

2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെതന്യാഹു കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നത്

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ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ഗാസ (AP)
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By ANI

Published : August 18, 2026 at 7:20 AM IST

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ടെൽ അവീവ്: ഹമാസ് അംഗീകരിച്ച അമേരിക്കയുടെ 15 ഇന ഗാസ വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു തള്ളി. ഒക്ടോബർ 27ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വലതുപക്ഷ അടിത്തറയിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദത്തെ തുടർന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവച്ച പദ്ധതി നെതന്യാഹു എതിർത്തത്. ഹമാസിനെ പൂർണമായും നിരായുധരാക്കാതെ ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെതന്യാഹു കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നത്. അമേരിക്കൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ അംഗങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

പദ്ധതി ഇല്ലാതാക്കാൻ പുതിയ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ നെതന്യാഹു തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. വ്യാജമായ നിരായുധീകരണമല്ല വേണ്ടതെന്നും ഹമാസ് പൂർണമായും ആയുധം താഴെവയ്ക്കുന്നത് വരെ സൈനിക പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ സേനയ്ക്കും പൗരന്മാർക്കും നേരെയുള്ള ഭീഷണികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വൈറ്റ് ഹൗസിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്താണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച നെതന്യാഹു, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കാൻ തയാറാണെന്ന സൂചനയും നൽകി. ഗാസ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിയോജിപ്പുകൾ അമേരിക്കയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ചില ആശയങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാണെങ്കിലും ചിലത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സ്വന്തം നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ട്രംപുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന നെതന്യാഹു അടുത്തിടെയായി ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഭിന്നതയിലാണ്. അമേരിക്കൻ എംബസി ജറുസലേമിലേക്ക് മാറ്റിയതടക്കം ഇസ്രയേലിന് അനുകൂലമായ പല തീരുമാനങ്ങളും ട്രംപ് എടുത്തിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇറാനെതിരെ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും ഏപ്രിലിൽ ട്രംപ് ഇറാനുമായി വെടിനിർത്തലിന് ശ്രമിച്ചത് ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമായി.

ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ ജനപ്രീതി കുറഞ്ഞതും എണ്ണവില ഉയർന്നതുമാണ് ട്രംപിനെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലെബനനിൽ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നെതന്യാഹു ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ല വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഇത്. അതേസമയം, പുതിയ നേതാവായി ഖലീൽ അൽ ഹയ്യയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഗാസ പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ഹമാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നെതന്യാഹുവിന് മേൽ അമേരിക്ക സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ സമാധാന പ്രക്രിയ തടസപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഇതിനായി മധ്യസ്ഥരും അമേരിക്കയും നെതന്യാഹു സർക്കാരിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഹമാസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോ അംഗം ബാസെം നയീം എഎഫ്പിയോട് പറഞ്ഞു.

സമാധാന പദ്ധതിയും കുഷ്‌നറുടെ ഇടപെടലും
ഗാസയുടെ പുനർനിർമാണം, സൈനികമുക്തമാക്കൽ, ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നെതന്യാഹുവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ നിർണായക പുരോഗതിയുണ്ടായതായി യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ജാരെദ് കുഷ്‌നർ അറിയിച്ചു. നാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നെതന്യാഹു ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞതായും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കിയതായും അദ്ദേഹം ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

ഗാസ പൂർണമായും സൈനികമുക്തമാക്കാതെ പുനർനിർമാണം ആരംഭിക്കില്ല. തീവ്രവാദികൾ വീണ്ടും പ്രദേശം കൈയടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആരും തയാറാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ അവകാശത്തെ പദ്ധതി നിയന്ത്രിക്കില്ല.

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടികൾ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹമാസിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. അടുത്ത 60 മുതൽ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗാസയിലെ തുരങ്ക ശൃംഖലകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിക്കും.

ഹമാസ് സ്വമേധയാ ആയുധങ്ങളും തുരങ്കങ്ങളും കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇസ്രയേലിന് വലിയ നേട്ടമാകും. വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ ഹമാസ് തയാറായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സമാധാനത്തോട് താത്പര്യമില്ലെന്ന് ലോകത്തിന് ബോധ്യമാകും. അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ ഹമാസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇസ്രയേലിന് അമേരിക്കയുടെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നും കുഷ്‌നർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പലസ്തീൻ ഭരണസമിതിക്ക് ഹമാസ് ആയുധങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനെ വലിയ നാഴികക്കല്ല് എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നിരായുധീകരണത്തിനൊപ്പം ഇസ്രയേൽ സേന പിന്മാറണമെന്നായിരുന്നു പദ്ധതിയിലെ നിർദേശം. എന്നാൽ നെതന്യാഹുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ട്രംപിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് ഈ നിലപാട് മാറ്റി. പൂർണമായ നിരായുധീകരണത്തിന് ശേഷം മാത്രം പിന്മാറ്റം മതിയെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഹമാസിൻ്റെ നിരായുധീകരണം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനത്തിൽ കുഷ്‌നറും നെതന്യാഹുവും ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയുധങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു അമേരിക്കൻ ജനറൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

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ഗാസ വെടിനിർത്തൽ നിർദേശം വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സമാധാന പദ്ധതിക്ക് തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും കുഷ്‌നർ നെതന്യാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഞായറാഴ്ച ഈജിപ്തിലെ എൽ അലാമൈനിൽ വച്ച് ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീൽ അൽ ഹയ്യയുമായും കുഷ്‌നർ ചർച്ച നടത്തി.

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TAGGED:

ISRAEL HAMAS WAR UPDATES
BENJAMIN NETANYAHU NEWS
DONALD TRUMP PEACE PLAN
JARED KUSHNER ISRAEL VISIT
GAZA CEASEFIRE PLAN

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