ട്രംപിൻ്റെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ തള്ളി ഇസ്രയേൽ; ഗസയിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു
ഹമാസ് ആയുധം താഴെവയ്ക്കണമെന്നും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ച് നിലവിൽ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 60 ശതമാനം ഗസയിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നുമായിരുന്നു കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ.
Published : August 5, 2026 at 10:04 AM IST
ദെയർ അൽ ബലാഹ്: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ തള്ളി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ഹമാസ് പൂർണമായും ആയുധം താഴെവയ്ക്കാതെ ഗസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിന്മാറില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കാനുള്ള കരാറിന്മേൽ ഇതോടെ കടുത്ത അനിശ്ചിതത്വമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ട്രംപ് ഭരണകൂടവുമായുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ അപൂർവമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്. ഹമാസ് ആയുധം താഴെവയ്ക്കണമെന്നും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ച് നിലവിൽ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 60 ശതമാനം ഗസയിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നുമായിരുന്നു കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ.
ഒക്ടോബറിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. പ്രധാന സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഗസയിലുള്ള ബാക്കി ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനും ഒക്ടോബറിലെ കരാറിലൂടെ സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടായില്ല.
ഒക്ടോബറിൽ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാനിരിക്കെയാണ് ഹമാസ് ആദ്യം നിരായുധരാകണമെന്ന നിലപാട് നെതന്യാഹു ആവർത്തിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പ്രദേശവും പൗരന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം സൈന്യം തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപ് ഭരണകൂടം അയച്ച കരട് നിർദേശത്തോട് യോജിക്കാനാകില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ നിലപാട് അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ നെതന്യാഹു വിശദീകരിച്ചു.
കൂട്ടസംസ്കാരം നടത്തി
ഗസ സിറ്റിയിലെ സാബ്രയിൽ 2023 നവംബർ 22ന് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നൂറിലധികം പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കഴിഞ്ഞദിവസം കൂട്ടമായി സംസ്കരിച്ചു. യുദ്ധം തുടങ്ങി ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 300ൽ അധികം പേരാണ് അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 40 മൃതദേഹങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ കണ്ടെടുത്തെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. വെടിനിർത്തലിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി പുറത്തറിയാൻ ദിവസങ്ങളെടുത്തു.
ഹമാസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് 40 കുട്ടികളുടേത് ഉൾപ്പെടെ 112 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. ഇനിയും 157 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്വന്തം വീടുകൾ തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവിടെത്തന്നെ തുടർന്നതാണ് ഇവർ ചെയ്ത ഏക തെറ്റെന്ന് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുവായ തയ്സീർ അൽ ഹസ്സയ്ന വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു. കാണാതായവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ യാതൊരു അടയാളവുമില്ലാതെ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടരുന്ന ദുരിതം
നിലവിലെ വെടിനിർത്തൽ ഗസയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തിരച്ചിൽ നടത്താൻ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചു. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് തെക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 1200 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 251 പേരെ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 73,377 പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 7,400 പേർ ഇപ്പോഴും കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സാഹിർ അൽ വാഹിദി വ്യക്തമാക്കി. പലയിടത്തും കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം കൊല്ലപ്പെട്ടതിനാൽ കാണാതായവരെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകാൻ പോലും ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതിനാൽ യഥാർഥ കണക്കുകൾ ഇതിലും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹസ്സയ്ന, അബു ശരിയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരിൽ കൂടുതലും. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ 25ഓ അതിലധികമോ അംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട 60 കുടുംബങ്ങളെങ്കിലും ഗസയിലുണ്ടെന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. പലസ്തീൻ പതാകയിൽ പൊതിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങൾ നിരത്തിവച്ചാണ് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചത്. തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സ്ട്രെച്ചറുകളിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സെമിത്തേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.
വെടിനിർത്തലിലും തുടരുന്ന ആക്രമണം
വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഗസയിൽ 1,252 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. തങ്ങളുടെ സൈനികർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നവർക്കും ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്നാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ വിശദീകരണം. വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം അഞ്ച് ഇസ്രയേൽ സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടെ ഒക്ടോബറിൽ കൊണ്ടുവന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കാനും ഇസ്രയേൽ പിന്മാറാനും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന സേനയെ വിന്യസിക്കാനും സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഭരണവും പുനർനിർമാണവും കൈമാറാനുമായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ ഹമാസ് ആയുധം താഴെവയ്ക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഇസ്രയേലും, ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ച് സൈന്യം പിന്മാറണമെന്ന നിലപാടിൽ ഹമാസും ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പരം ആരോപിക്കുന്നു. ഗസയിലെ 20 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അഭയാർഥികളായി ടെൻ്റുകളിലാണ് കഴിയുന്നത്. മോശം ചുറ്റുപാടും തിരക്കും കാരണം ചിക്കൻപോക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്.
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