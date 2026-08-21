സിറിയയില് സൈനിക സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിക്കാന് തുര്ക്കി; പരിധി കടന്നെന്ന് ഇസ്രയേല്
സിറിയയില് ഇസ്രയേല് ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രതികരണം
By ANI
Published : August 21, 2026 at 7:08 AM IST
ജെറുസലേം(ഇസ്രയേല്): തുര്ക്കി സിറിയയില് സൈനിക സാന്നിധ്യം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതായി തങ്ങള്ക്ക് ഇന്റലിജന്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ചെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഇസ്രയേല് സ്ഥാനപതി യെച്ചിയേല് ലെയ്തര്. നീക്കം പരിധി കടന്നുവെന്നാണ് ഇസ്രയേല് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ജെറുസലേം പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
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തുര്ക്കിയിലോ സിറിയയിലോ യുദ്ധമോ സംഘര്ഷമോ വര്ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് തങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യവുമില്ലെന്നും എന്നാല് അവര് പരിധി ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ലെയ്തര് ജെറുസലേം പോസ്റ്റിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് വ്യക്തമാക്കി. സിറിയയില് ഇസ്രയേല് ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രതികരണം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ ആക്രമണം സിറിയയിലെയും തുര്ക്കിയിലെയും സര്ക്കാരിന്റെ കടുത്ത വിമര്ശനത്തിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു.
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തുര്ക്കി സൈനിക സാന്നിധ്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് മുന് ധാരണകളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ലെയ്തര് പറഞ്ഞു. അത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേലിന് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു. ഇന്റലിജന്സ് വിവരങ്ങള് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിറിയയിലെ അലെപ്പോയ്ക്ക് സമീപമുള്ള അബു അല് ദുഹുര് വ്യോമത്താവളത്തിലേക്ക് തങ്ങള്ക്ക് ആക്രമണം നടത്തേണ്ടി വന്നത്. വ്യോമത്താവളത്തിന് നേരെ എട്ടോളം ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി സിറിയന് അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റണ്വേകള്ക്ക് കേടുപാടുകളുണ്ടായതിന്റെ ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങള് പിന്നീട് പുറത്ത് വന്നുവെന്നും ജെറുസലേം പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഇസ്രയേല് കൃത്യമായ സന്ദേശം നല്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു പ്രതികരിച്ചു. ബൈഡന് ഭരണകാലത്ത് ഇസ്രയേലും സിറിയന് പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് അല് ഷാരയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണയ്ക്ക് കടകവിരുദ്ധമായ നീക്കമാണ് ഇപ്പോള് അവരില് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സിറിയയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരാനായിരുന്നു തീരുമാനം. 2026ല് പാരിസില് നടന്ന ഒരു യോഗത്തില് ഈ നിലപാട് ആവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സിറിയന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അസദ് അല് ഷൈയ്ബാനിയാണ് ഈ യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തത്. അമേരിക്കയുടെ സിറിയയിലെ ദൂതന് ടോം ബാരക്കും ലെയ്തറും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് മേധാവി ഗില് റെയ്ചും നെതന്യാഹുവിന്റെ സൈനിക സെക്രട്ടറി റോമന് ഗോഫ്മാനും യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു. ഗോഫ്മാന് ഇപ്പോള് മൊസാദിന്റെ മേധാവിയാണെന്നും ജെറുസലേം പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
തുര്ക്കി യാതൊരു നീക്കങ്ങളും നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് തത്സ്ഥിതി തുടരല് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും ലെയ്തര് പറയുന്നു. ഞങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്മാറാന് ഞങ്ങളെ അവര്ക്ക് നിര്ബന്ധിക്കാനും ആകില്ല. ഞങ്ങള് സിറിയയില് കേവലം 78 ചതുരശ്ര മൈല് മാത്രമാണ് കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു സുരക്ഷിത മേഖലയുമാണ്. എന്നാല് തുര്ക്കി വടക്കന് സിറിയയിലെ 3500 ചതുരശ്ര മൈല് കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്ഷങ്ങളായി അധീനതയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതായത് രാജ്യത്തെ ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനവും അവരുടെ കൈവശമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സിറിയയിലെ ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തെ അമേരിക്കയിലെ സിറിയന് ദൂതനും തുര്ക്കിയിലെ സ്ഥാനപതി ടോം ബാരക്കും അല്ലാതെ അമേരിക്കയിലെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാരും തന്നെ അപലപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ലെയ്തര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ട്രംപ് പോലും ഇതിനെ അപലപിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി ജെറുസലേം പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. സിറിയക്കാര് ഞങ്ങളുമായി ഒരു ഉരസല് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കരുതെന്ന് തങ്ങള് തുര്ക്കികളോട് പറയുന്നത്. തുര്ക്കിയുടെ നീക്കങ്ങള് സിറിയയ്ക്ക് മേല് അടിച്ചേല്പ്പിക്കുകയാണ് എന്നതിന് ധാരാളം സൂചനകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ആക്രമണത്തിന് ശേഷം തുര്ക്കിയിലെയും സിറിയയിലെയും അധികൃതരില് നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി. ആക്രമണത്തിന് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു തുര്ക്കി പ്രതിനിധി സംഘം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സിറിയന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷെയ്ബാനി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് തുര്ക്കി ഇത് നിഷേധിച്ചു. അത് അവര് തമ്മില് പരിഹരിച്ചോളുമെന്നും ലെയ്തര് പറഞ്ഞു.
സാഹചര്യങ്ങള് അനുകൂലമാക്കി നല്കിയാല് സിറിയയുമായി നേരിട്ട് ചര്ച്ചയ്ക്ക് തങ്ങള് തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചര്ച്ചകള് പുതുക്കാം. മുന്കാലങ്ങളില് സിറിയയുമായി നടത്തിയത് പോലെ മുഖാമുഖമുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്കാണ് തങ്ങള്ക്ക് താത്പര്യം.
അങ്കാറയുമായും തങ്ങള്ക്ക് ചര്ച്ചകള്ക്ക് തയാറാണെന്ന് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം തുര്ക്കി നേതാക്കള് നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചുവെന്നും ജെറുസലേം പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവരുമായും പക്ഷേ ഞങ്ങള് ചര്ച്ചകള് നടത്തും. എന്നാല് രാജ്യത്തെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായത്തില് അവര്ക്ക് ഇസ്രയേലിനെ ഭൂപടത്തില് നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തുര്ക്കി പ്രസിഡന്റ് റെസെപ് തയ്യിപ് എര്ദോഗന് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആവര്ത്തിച്ച് നടത്തുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇസ്രയേല് മാനവരാശിയുടെ പാപക്കറയാണെന്ന തുര്ക്കി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഹക്കന് ഫിദാന്റെ പ്രസ്താവനയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തങ്ങളെ കുറ്റം പറയുമ്പോള് തന്നെ തുര്ക്കി ഹമാസ് നേതാക്കളെ അവിടെ സത്ക്കരിക്കുന്നു. ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കും ഹമാസിനും പണം നല്കുന്നു, ഇറാന് ഇസ്രയേലിനെതിരെ പ്രയോഗിക്കാന് ആയുധങ്ങള് നല്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ലെബനനിലും സിറിയയിലും ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങള് ശരിയല്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് മേഖലയില് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന് തുര്ക്കിക്ക് ആകില്ല. പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് മുമ്പ് ജെറുസലേമും അങ്കാറയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ച് പോക്കാണ് തങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മേഖലിയലെ തുര്ക്കി സ്വാധീനം അതിന് ശേഷമാകാം. തുര്ക്കി ഭീകരസംഘടനകള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കുന്ന വേളയില് തന്നെയാണ് മേഖലയില് സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നത് യുക്തിസഹമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തുവെന്ന് ജെറുസലേം പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.