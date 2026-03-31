ഇസ്രയേലികളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന പലസ്തീനികൾക്ക് വധശിക്ഷ; വിവാദ നിയമം പാസാക്കി ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റ്
സൈനിക കോടതികളിൽ വിചാരണ നേരിടുന്നവർക്ക് മാത്രം ബാധകമാകുന്ന നിയമത്തിന് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പിന്തുണ. വിധി വന്ന് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം. പ്രതികൾക്ക് അപ്പീൽ നൽകാൻ അവകാശമില്ല.
By ANI
Published : March 31, 2026 at 9:29 AM IST
ജറുസലേം: ഇസ്രയേലികളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന പലസ്തീനികൾക്ക് വധശിക്ഷ നിർബന്ധമാക്കുന്ന വിവാദ നിയമം ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റായ നെസെറ്റ് പാസാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ബിൽ അംഗീകരിച്ചത്. തീരുമാനത്തെ യുഎൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും പലസ്തീനും ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നവർക്കാണ് പുതിയ നിയമപ്രകാരം വധശിക്ഷ ലഭിക്കുക. ഇസ്രയേലിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് നിയമം ബാധകമാകും. 62 നിയമസഭാംഗങ്ങൾ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ 48 പേർ എതിർത്തു. ഒരാൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. തീവ്ര വലതുപക്ഷ ദേശീയ സുരക്ഷ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിറാണ് ബില്ലിന് പ്രധാനമായും പിന്തുണ നൽകിയത്.
കൃത്യമായി നിർവചിക്കാത്ത ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇനി ജഡ്ജിമാർക്ക് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ശിക്ഷ വിധിച്ച് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ ജഡ്ജിമാരുടെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം മാത്രം മതിയാകും. പ്രതികൾക്ക് അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അവകാശവും പുതിയ നിയമം എടുത്തുകളയുന്നു. സൈനിക കോടതികളിൽ വിചാരണ നേരിടുന്ന പലസ്തീനികൾക്ക് മാത്രമാണ് നിയമം ബാധകമാകുക. ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാരുടെ വിചാരണ സിവിൽ കോടതികളിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ ജൂതന്മാരായ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മുൻകാല പ്രാബല്യമില്ല
പുതിയ കേസുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിയമം ബാധകമാകുക. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടന്ന ആക്രമണത്തിലെ പ്രതികൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല. ഇവർക്കായി പ്രത്യേക ബിൽ കൊണ്ടുവരും. രാജ്യത്ത് വധശിക്ഷ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും നടപ്പാക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്. 1962ൽ നാസി യുദ്ധക്കുറ്റവാളി അഡോൾഫ് ഐക്മാനെ തൂക്കിലേറ്റിയതാണ് അവസാന സംഭവം. തീവ്രവാദ കേസുകളിൽ രാജ്യത്ത് മുമ്പ് വധശിക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല.
അപലപിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ
പുതിയ നിയമത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് എതിരായ യുദ്ധക്കുറ്റമാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്ന് പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി പ്രതികരിച്ചു. നിയമത്തിൻ്റെ മറവിൽ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് നിയമസാധുത നൽകാനാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ശ്രമമെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിവേചനപരമായ വധശിക്ഷാ നിയമം ഇസ്രയേൽ ഉടനടി റദ്ദാക്കണമെന്ന് യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഇസ്രയേലിലുമുള്ള പലസ്തീനികൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാകുന്ന നിയമം വർണവിവേചനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണെന്നും യുഎൻ ഹൈക്കമ്മിഷണർ വോൾക്കർ ടർക്ക് വ്യക്തമാക്കി.
നെസെറ്റിൽ വധശിക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സാംസ്കാരിക തിരിച്ചടിയാണെന്ന് യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അലൈൻ ബെർസെറ്റ് പ്രതികരിച്ചു. ബിൽ പിൻവലിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ സർക്കാരിനോട് ഇറ്റലി, ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, യുകെ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശിക്ഷ നൽകാൻ വേണ്ടി ജീവനെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയാണെന്ന് ഇറ്റലി ഉപപ്രധാനമന്ത്രി അൻ്റോണിയോ തജാനി വ്യക്തമാക്കി.
