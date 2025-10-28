സൈബർ ഭീഷണികളെ നേരിടാം; പ്രൊഫഷണല്‍ പരിശീലന പരിപാടിയുമായി ഇസ്രയേല്‍

സൈബർ ഭീഷണികളെ നേരിടാം; പ്രൊഫഷണല് പരിശീലന പരിപാടിയുമായി ഇസ്രയേല്
ഇസ്രയേൽ, സൈപ്രസ്, ഗ്രീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കൾക്ക് പരിശീലനത്തില് പങ്കെടുക്കാം.
Published : October 28, 2025 at 9:51 AM IST
ജറുസലം: സൈബര് ഭീഷണികളെ നേരിടാന് യുവാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പ്രൊഫഷണല് പരിശീലന പരിപാടിയുമായി ഇസ്രയേല്. എഐ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആറ് മാസത്തെ പരിശീലന പരിപാടിയാണിത്. ഇസ്രയേൽ, സൈപ്രസ്, ഗ്രീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കൾക്ക് പരിശീലനത്തില് പങ്കെടുക്കാം. സൈബര് ലോകത്തിലെ പുതിയൊരു ചുവട് വയ്പ്പാണിതെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രദേശിക സഹകരണ ഓഫിസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ആറ് മാസത്തെ പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ എഐ സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ യുവാക്കൾക്ക് നേടി കൊടുക്കുക, പ്രായോഗിക ജോലിയും പഠനാനുഭവവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി എഐ ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിശീലനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു അതുല്യമായ പഠന പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബിന സിസ്റ്റവും സംയോജിപ്പിക്കും.
പ്രൊഫഷണൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കൊപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ വികസിപ്പിക്കൽ, മാറുന്ന പരിതസ്ഥിതികളിൽ സംഘർഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്ത്രപരമായ സഹകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും ലഭിക്കും.
വൈവിധ്യമാർന്ന ടീമുകളിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും സമൂഹത്തെ നയിക്കാനും ഇവയെല്ലാം യുവാക്കളെ സഹായിക്കും. ഗ്രീസിലേക്കും സൈപ്രസിലേക്കുമുള്ള രണ്ട് സന്ദർശനങ്ങളും പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇത് യുവാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സൈബർ മേഖലയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ശാഖകളെ പരിചയപ്പെടാൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഓഫിസ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
