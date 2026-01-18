ETV Bharat / international

Displaced Palestinians gather outside a tent at a temporary camp in Deir al-Balah, central Gaza Strip, Saturday, Jan. 17, 2026 (AP)
ജറുസലേം: ഗാസ സമാധാന പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇസ്രയേല്‍ രംഗത്ത്. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന സമിതിക്ക് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗാസ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പാനലിനോടാണ് ഇസ്രയേല്‍ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പലസ്‌തീനില്‍ യുദ്ധാനന്തര ഭരണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ബോര്‍ഡാണിത്. ഗാസയില്‍ സമാധാന പാനല്‍ രൂപീകരിച്ചെന്നും ലോക രാജ്യങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചെന്നും ട്രംപ് ശനിയാഴ്‌ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയോതടെയാണ് എതിര്‍പ്പ് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

ഗാസ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പാനലിനെ ഇസ്രയേലുമായി ഏകോപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. "ബോർഡിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗാസ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പാനലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഇസ്രയേലുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അത് അവരുടെ നയത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്" ഓഫിസ് പ്രസ്‌താനയില്‍ പറയുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്‌താനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഗാസ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാനലിൽ തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയ്‌ക്ക് പുറമെ ഈജിപ്‌ത്, തുർക്കി, അർജൻ്റീന, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ച ഗാസ സമാധാന പാനലില്‍ ട്രംപ് ഇതിനകം തന്നെ സ്വയം ചെയർമാനായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് തൻ്റെ പാനലിലേക്ക് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയർ, ജാരെഡ് കുഷ്‌നർ, സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് എന്നിവരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്‌തിട്ടുമുണ്ട്. യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന ട്രംപിൻ്റെ വിശ്വസ്‌ത സഹായി റോബർട്ട് ഗബ്രിയേലും ബോർഡിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളായി ഉണ്ട്.

ലോകമെമ്പാടും ക്ഷണങ്ങൾ

കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി ട്രംപിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുർക്കി സന്ദര്‍ശനവേളയില്‍ പ്രസിഡൻ്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗൻ്റെ വക്താവുമുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കിടയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗാസ എക്‌സ്ക്യൂട്ടീവ് ബോര്‍ഡില്‍ ചേരാനുള്ള അഭ്യർഥനയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഈജിപ്‌ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അബ്‌ദലാറ്റിയും നിലപാടറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ഗാസ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പാനലിലില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത് തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബഹുമതിയാണെന്ന് അർജൻ്റീനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജാവിയർ മിലി എക്‌സിൽ എഴുതി. "ഗാസ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പാനല്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലുള്ള ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതിൻ്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്" മിലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇസ്‌ലാമിക് ജിഹാദ്

ഗാസ സമാധാന പാനലിൻ്റെ ഘടനയെ വിമര്‍ശിച്ച് ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ്. പാനല്‍ ഇസ്രയേലിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്നും ഇസ്‌ലാമിക് ജിഹാദ് പറഞ്ഞു. "ഇസ്രയേല്‍ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായും അധിനിവേശത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമായാണ് ഗാസ എക്‌സ്‌ക്യൂട്ടീവ് ബോര്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്" ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് വിമർശിച്ചു.

