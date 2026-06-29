അർമേനിയക്കെതിരായ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആക്രമണം വംശഹത്യയായി പ്രഖ്യാപിക്കും
1915ലെ ഈ ആക്രമണത്തെ വംശഹത്യയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തടയാന് തുര്ക്കി ശക്തമായി സമ്മര്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു.
Published : June 29, 2026 at 10:15 AM IST
ടെല് അവീവ്: ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം അർമേനിയക്കാർക്കെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ വംശഹത്യയായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്തുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ വംശഹത്യയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നിര്ദേശത്തെ ഇസ്രയേൽ മന്ത്രിസഭ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു.
ഇപ്പോഴും പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം ആവശ്യമുള്ള ഈ നടപടി ഇസ്രയേലും തുർക്കിയും തമ്മിലുള്ള വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 1915ലെ ഈ ആക്രമണത്തെ വംശഹത്യയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തടയാന് തുര്ക്കി ശക്തമായി സമ്മര്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു.
ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് ഓട്ടോമൻ തുർക്കികൾ 1.5 ദശലക്ഷം അർമേനിയക്കാരെ വരെ കൊന്നൊടുക്കിയതായി ചരിത്രകാരന്മാർ കണക്കാക്കുന്നു. ഇതാണ് 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ വംശഹത്യയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഇത് വംശഹത്യയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനാകില്ലെന്ന് തുര്ക്കി പറയുന്നു. അതിന് കാരണമായി അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മരണ സംഖ്യ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ടവര് ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരകളാണെന്നുമാണ്.
വംശഹത്യ പ്രഖ്യാപനം തുര്ക്കിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുമെന്ന ഭയത്തില് ഇസ്രയേല് ഇതുവരെയും ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി ചര്ച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാല് ഏറെ നാളായി ഗാസ, ലെബനൻ, ഇറാൻ എന്നിവിടങ്ങളുമായി സംഘര്ഷം നിലനില്ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം.
'വ്യക്തമായ ചരിത്ര രേഖകള് ഉണ്ടായിട്ടും അര്മേനിയന് വംശഹത്യ ഇതുവരെയും പ്രഖ്യാപിക്കാതെയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും തുർക്കി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എതിര്പ്പുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട്' ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗിഡിയൻ. എന്നാല് ഇപ്പോള് സര്ക്കാര് ഇക്കാര്യത്തില് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇസ്രയേൽ നേതാക്കൾ മുമ്പ് അർമേനിയക്കാർക്കെതിരായ അക്രമത്തെ ഒരു വംശഹത്യയായി വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഇസ്രയേലിൽ ഇത് ഒരിക്കലും ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. കൃതൃമായ കാര്യങ്ങളുടെ നിര്വ്വഹണം ഒരിക്കലും വൈകിയിട്ടില്ല. ഇത് ധാര്മികമായ തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും ഗിഡിയൻ പറഞ്ഞു.
അമേരിക്ക, സിറിയ, ലെബനൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 32 രാജ്യങ്ങളും അക്രമത്തെ ഒരു വംശഹത്യയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വംശഹത്യയായി ഇസ്രയേൽ മന്ത്രിസഭ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു. എന്നാല് വിഷയത്തില് ഇതുവരെ തുര്ക്കിയില് നിന്നും പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
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