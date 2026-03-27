നയതന്ത്ര സൂചനകളേതുമില്ല; ഇറാന് നേരെ ആക്രമണം തുടര്ന്ന് ഇസ്രയേല്
ആക്രമണം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇറാന് പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന വേളയില്.
Published : March 27, 2026 at 1:33 PM IST
ദുബായ്: ഇറാനിലെ സാധാരണ ജനതയ്ക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കും നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളില് ചര്ച്ചകള്ക്കായി ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി യോഗം ചേരാനിരിക്കെ ഇറാന് മേല് ആക്രമണം തുടര്ന്ന് ഇസ്രയേല്. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാന് മേല് നടത്തുന്ന യുദ്ധം ഒരു മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചര്ച്ചകള്ക്ക് കളമൊരുങ്ങിരിയിരിക്കുന്നത്.
ടെഹ്റാന്റെ ഹൃദയഭൂമിയിലാണ് ഇന്ന് ഇസ്രയേല് ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ ആയുധ നിര്മ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീഷണിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രയേല് ആക്രമണങ്ങള് അഴിച്ച് വിട്ടത്. അതേസമയം ആക്രമണം എന്തിനെയൊക്കെ ബാധിച്ചു എന്നതില് യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ല.
അതേസമയം ഇസ്രയേല് തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടില് നിന്നും സ്ഫോടന പുക ഉയരുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് തങ്ങളെ ആക്രമിച്ച കാര്യം ഇസ്രയേല് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് ഇസ്രയേലില് മുഴങ്ങിയിരുന്നു. ഇറാന് മിസൈലിന് തങ്ങള് പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സൈനികരുടെ വിശദീകരണം.
അതേസമയം ഇറാന് തങ്ങളുടെ അയല്രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. യുഎഇയിലും കുവൈറ്റിലും ഇന്നും ഇറാന് മിസൈല്, ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെടിനിര്ത്തലിനായി അമേരിക്ക പതിനഞ്ചിന നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഇറാന് മുന്നില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വച്ചിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ പതിനായിരം സൈനികരെ പ്രദേശത്ത് അമേരിക്ക വിന്യസിക്കുകയുമുണ്ടായി. ഇറാന്റെ പിടിയില് നിന്ന് ഹോര്മൂസിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്ക്കായാണ് ഇതെന്നാണ് നിരീക്ഷണം
യുദ്ധം ഉടനെങ്ങും അവസാനിക്കാന് ഇടയില്ലെന്ന ഊഹം മൂലം ഏഷ്യന് വിപണികള് തളര്ച്ചയിലാണ്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം വാള്സ്ട്രീറ്റിലും അതിന്റെ ഏറ്റവും മോശമായ ദിനത്തിനാണ് ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ വില വീണ്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന് രാജ്യാന്തര വിപണിയില് ഇന്ന് രാവിലത്തെ വ്യാപാരത്തില് വീപ്പയ്ക്ക് 107 ഡോളറാണ് വില. ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാന് മേല് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം എണ്ണവിലയില് നാല്പ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ വര്ദ്ധനയുണ്ടായി. ഇറാന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കം തടസപ്പെട്ടതോടെയാണ് ആഗോളതലത്തില് ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇറാന് ഇപ്പോള് ഹോര്മൂസില് കൂടി കപ്പലുകള് കടത്തി വിടുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാനെ ഇടനിലക്കാരാക്കി ഇറാനുമായി സമാധാന ചര്ച്ചയ്ക്ക് പതിനഞ്ചിന നിര്ദ്ദേശങ്ങള് തങ്ങള് വച്ചതായി ട്രംപിന്റെ ദൂതന് സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇറാന്റെ ആണവ പരിപാടികള് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നത് മുതല് ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പല്ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നത് വരെയുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങള് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 2500 നാവികരും ആയിരം അര്ദ്ധസൈനികരുമായി അമേരിക്കന് കപ്പലുകള് മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സുപ്രധാന ഭൂവിഭാഗങ്ങളും വ്യോമമേഖലകളും പിടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഇസ്രയേല് ഇറാന് നേരെ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ ഇന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി ഇറാന് പ്രതിനിധികളുമായി ചര്ച്ച നടത്താന് ഇരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഈ ചര്ച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.
യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇറാനിലിതുവരെ 1900 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇസ്രയേലില് പതിനെട്ട് പേര് മരിച്ചതായാണ് വിവരം. ലെബനനില് മൂന്ന് ഇസ്രയേല് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അധീന വെസ്റ്റ്ബാങ്കില് നാല് പേരും ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി ഇരുപത് പേരും മരിച്ചു. ലെബനനില് 1100 പേര് മരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരം. ഇറാഖില് ഇറാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിമത വിഭാഗം യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ സേനയിലെ എണ്പത് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു.