പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി; ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക ആക്രമണം
ഇസ്രയേലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യയെ വീണ്ടും മുൾമുനയിലാക്കുന്ന ഈ അപ്രതീക്ഷിത പ്രത്യാക്രമണം
By ANI
Published : June 8, 2026 at 8:41 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രയേൽ ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തിയതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി രൂക്ഷമായി. ഇറാൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ വൻ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ ഉണ്ടായതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, ടെഹ്റാനിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ മധ്യ ഇറാനിയൻ നഗരമായ ഇസ്ഫഹാനിലും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
രാജ്യത്തെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർധിക്കുന്നതായി ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രക്ഷേപണ മാധ്യമമായ ഐആർഐബി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെഹ്റാൻ, തബ്രിസ്, ഇസ്ഫഹാൻ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇസ്രയേലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യയെ വീണ്ടും മുൾമുനയിലാക്കുന്ന ഈ അപ്രതീക്ഷിത പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇറാനുമായി 100 ദിവസമായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ വെടിനിർത്തൽ നിലനിർത്താൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശക്തമായ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്.
പ്രതിരോധം തീർത്ത് ഇസ്രയേൽ
ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് വിശദീകരിച്ചു. ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭീഷണികളെ തടയാനും ആക്രമിക്കാനും ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേന സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടെന്ന് സൈന്യം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്നും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇസ്രയേലിന് നേരെ വന്ന എല്ലാ മിസൈലുകളും വിജയകരമായി നിർവീര്യമാക്കിയെന്നും ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ലബനനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന ശത്രുതാപരമായ നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പായാണ് ഇസ്രയേലിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവ് മൊഹ്സെൻ റെസായി പ്രതികരിച്ചു. ഇറാനിയൻ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയോടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇസ്രയേൽ സേനയും ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം രൂക്ഷമായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലേക്ക് ലബനൻ സായുധ സംഘമായ ഹിസ്ബുല്ല ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ബെയ്റൂത്തിൻ്റെ തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 11 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളുമായി അമേരിക്ക
താത്കാലിക സമാധാന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്കിടെയാണ് ഈ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, നയതന്ത്ര പരിഹാരത്തിന് തൻ്റെ ഭരണകൂടം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ചർച്ചകൾക്കായി ഇറാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാൻ അവരുടെ മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും അത് മതിയാകുമെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, ഞായറാഴ്ച ബെയ്റൂത്തിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളോടുള്ള തൻ്റെ വിയോജിപ്പും ട്രംപ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഇറാനുനേരെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ താൻ സജീവമായി ഇടപെടുകയാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞതായി ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു ഉഭയകക്ഷി കരാറും പാലിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് ട്രംപ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും താനാണ് എടുക്കുന്നതെന്നും നെതന്യാഹുവല്ല കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങിയതിനെത്തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഇസ്രയേലിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അധികൃതർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രതിസന്ധിയിലായി സമാധാന ചർച്ചകൾ
ഏപ്രിൽ എട്ടിന് വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം മേഖലയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ച നേരിടുന്ന ആഴ്ചയാണിത്. മരവിപ്പിച്ച കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ ഇറാനിയൻ സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം ലബനനിൽ ഇസ്രയേലും ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷവും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നു. ഇസ്രയേലും ലബനനും തമ്മിൽ വാഷിങ്ടൺ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഹിസ്ബുല്ല തള്ളിക്കളഞ്ഞത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് ഹിസ്ബുല്ല ഇത് നിരസിച്ചത്.
വാഷിങ്ടണുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ധാരണയിലെത്തണമെങ്കിൽ ലബനനിലെ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ടെഹ്റാൻ. സമാധാന കരാർ അന്തിമമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ട്രംപാണെന്ന് ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവ് സിഎൻഎന്നിനോട് പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയൻ സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ ഇറാൻ്റെ നടപടികൾ കാരണം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് സഖ്യകക്ഷികളുടെ പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വകമാറ്റുന്നതിനുള്ള തന്ത്രം ട്രംപ് ഭരണകൂടം പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
എന്നാൽ, പ്രാഥമിക കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയൻ മൂലധനം വിട്ടുനൽകാനോ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താനോ തൻ്റെ ഭരണകൂടം തയ്യാറല്ലെന്ന് ഞായറാഴ്ച സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഒരു ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അവർ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാമെന്ന് എൻബിസിയുടെ മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടിയിൽ ക്രിസ്റ്റൻ വെൽക്കറോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ അഭിമുഖം റെക്കോഡ് ചെയ്തത്.
അമേരിക്കയുടെ ഈ സാമ്പത്തിക തന്ത്രത്തോട് ഇറാൻ്റെ ഉപവിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസെം ഗരിബാബാദി ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്കൻ നിർദേശം അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്തികൾ വാഷിങ്ടണിൻ്റെ യുദ്ധമുതലോ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് പണം നൽകാനുള്ള ഫണ്ടോ അല്ലെന്ന് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ആരംഭിച്ച ആക്രമണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ടെഹ്റാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണെന്നും ഗരിബാബാദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. നിലവിലെ വെടിനിർത്തൽ നീട്ടുന്നതിനും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനും ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവി ചർച്ചകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളെ ഈ പ്രതിസന്ധി സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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