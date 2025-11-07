ഹിസ്ബുള്ള പുനസംഘടിക്കുന്നുവെന്ന് ഇസ്രയേല്; തെക്കൻ ലെബനനില് ആക്രമണം നടത്തി ഐഡിഎഫ്
തെക്കന് ലെബനനിലുടനീളമുള്ള മേഖലയില് പ്രവര്ത്തനം സജീവമാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള് ഹിസ്ബുള്ള ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ആക്രമണമെന്നാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ വിശദീകരണം.
Published : November 7, 2025 at 8:44 AM IST
ടെൽ അവീവ്: തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പുനസംഘടനാ ശ്രമങ്ങള്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇസ്രയേൽ. ഹിസ്ബുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രയേലി സൈന്യം അറിയിച്ചു. തെക്കന് ലെബനനിലുടനീളമുള്ള മേഖലയില് പ്രവര്ത്തനം സജീവമാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള് ഹിസ്ബുള്ള ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ആക്രമണമെന്നാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ വിശദീകരണം.
തെക്കൻ ലെബനനിൽ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായാണ് സൈന്യം അറിയിച്ചത്. ഹിസ്ബുള്ളയുടെ വികസനങ്ങളും നിലവിലുള്ള പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷാ മന്ത്രിസഭ വൈകുന്നേരം 6:00 മണിക്ക് യോഗം ചേരും. സംഭവത്തിൽ തെക്കൻ ലെബനനിലെ മൂന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തായ്ബെ, ടെയർ ദേബ്ബ, അയിത അൽ-ജബൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗ്രാമവാസികളെ ഒഴിപ്പിച്ചതായും ഐഡിഎഫിൻ്റെ അറബി ഭാഷാ വക്താവ് കേണൽ അവിചേ അദ്രേയ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. "നിങ്ങൾ ഹിസ്ബുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് താമസിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി, നിങ്ങൾ ഉടൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും കുറഞ്ഞത് 500 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുകയും വേണം" - ഭൂപടം ഉള്പ്പെടെ പങ്കുവച്ച് അദ്രേയ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കൂടാതെ വലിയ തോതിൽ ഗ്രാമവാസികളെ ഒഴിപ്പിച്ചുവെന്ന വാർത്തയിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
"പ്രചരിക്കുന്ന ചില വാർത്തകള് തെറ്റാണ്. ഭൂപടങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലെ താമസക്കാരോടും അവയോട് ചേർന്നുള്ളവരോടും ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രസ്താവനയും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല" - അദ്രെയ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.
ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ശേഷമാണ് ഹിസ്ബുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഐഡിഎഫ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി അറബ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
തീവ്രവാദത്തിന് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആയുധങ്ങളടക്കം നിർമ്മിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള ധാരണകളുടെ ലംഘനമാണ് ഹിസ്ബുള്ള പ്രവർത്തനം. ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തിന് നേരെയുള്ള ഏത് ഭീഷണിയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഐഡിഎഫ് തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സൈന്യം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ഒരു വര്ഷത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന സംഘര്ഷത്തിന് ശേഷം 2024 നവംബറില് ഹിസ്ബുള്ളയും ഇസ്രയേലും യുഎസിന്റെ മധ്യസ്ഥതയില് വെടിനിര്ത്തല് കരാറിലെത്തിയിരുന്നു. കരാര് പ്രകാരം, ഇസ്രയേല് ആക്രമണങ്ങള് നിര്ത്തുകയും തെക്കന് ലെബനനിലെ താവളങ്ങളില് നിന്ന് ക്രമേണ പിന്വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ഹിസ്ബുള്ള വീണ്ടും ആയുധം സംഭരിക്കാനും തങ്ങളുടെ ആക്രമണ ശേഷി പുനസ്ഥാപിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആരോപണം.
