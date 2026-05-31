ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം ശക്തം; ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കെതിരെ പുതിയ ഓപ്പറേഷന് ആരംഭിച്ചെന്ന് ഐഡിഎഫ്
ഹിസ്ബുള്ളയെ തുടച്ച് നീക്കാനൊരുങ്ങി ഇസ്രയേല് . പുതിയ ഓപ്പറേഷന് ആരംഭിച്ചെന്ന് പ്രതിരോധ സേന , സമീപകാലത്ത് നടന്ന ആക്രമണങ്ങള് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമെന്നും വ്യക്തമാക്കല്.
By ANI
Published : May 31, 2026 at 1:01 PM IST
ടെൽ അവീവ്: ലെബനൻ-ഇസ്രയേൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കാനിരിക്കെ ഹിസ്ബുള്ളയെ തുടച്ച് നീക്കാന് പുതിയ ഓപ്പറേഷന് ആരംഭിച്ചെന്ന് ഇസ്രയേല്. ബ്യൂഫോർട്ട് റിഡ്ജി, വാദി സലൂക്കി പ്രദേശങ്ങളില് പുതിയ ഓപ്പറേഷന് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പേ ആരംഭിച്ചെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) വ്യക്തമാക്കി. തന്ത്രപ്രധാനമായ ലിറ്റാനി നദി മുറിച്ചുകടന്ന് ഇതിനോടകം ആക്രമണം ആരംഭിച്ചെന്നും ഐഡിഎഫ് അറിയിച്ചു.
പതിയെ ഓപ്പറേഷന് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപിക്കുമെന്ന് സേന പറഞ്ഞു. ഹിസ്ബുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും, തീവ്രവാദികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും, ഗലീലിയുടെയും മെതുലയുടെയും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിതെന്നും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിൻ്റെ ശക്തി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാലാൾപ്പടയും കവചിത സേനയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കരസേനയെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിപ്പിച്ചു.
കൂടാതെ, പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഞ്ച് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾക്കെതിരെയും സേന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പീരങ്കികളും ടാങ്കും ഉപയോഗിച്ച് വ്യോമസേന പ്രദേശത്തെ ഹിസ്ബുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. ശേഷമാണ് ഐഡിഎഫ് സേന തങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷന് ആരംഭിച്ചത്.
ഹിസ്ബുള്ള ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സൈന്യം നീങ്ങുകയും ആക്രണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ലിറ്റാനി പ്രദേശത്തെ സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നിർവീര്യമാക്കി. ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി അത്യാവശ്യ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സേന പ്രദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കി.
തെക്കൻ ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ സുപ്രധാന ശക്തി കേന്ദ്രമെന്ന്അവകാശപ്പെടുന്ന നബതിയേയ്ക്ക് സമീപവും ഐഡിഎഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യാനുസരണം ആക്രമണം വിപുലീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും സേന വ്യക്തമാക്കി.
തെക്കൻ ലെബനനിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രണങ്ങള് ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും സേന വ്യക്തമാക്കി. ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കെതിരെ ഡസന് കണക്കിന് അക്രമണങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം സേന നടത്തിയത്.
വെടിനിർത്തൽ കരാറുകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഇസ്രയേല്
വെടിനിർത്തൽ കരാറുകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് ലബനനിൽ ഇസ്രയേല് അധിനിവേശം വ്യാപിപ്പിച്ചത്. തെക്കൻ ലെബനനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ലിറ്റാനി നദീതീരത്ത് ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയും തമ്മിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും കടുത്ത ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായി. ദിവസങ്ങൾക്കകം അമേരിക്കയില് വച്ച് ലെബനൻ-ഇസ്രയേൽ പ്രതിനിധികൾ തമ്മിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കാനിരിക്കെയാണ്, ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വടക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് അതിവേഗം മുന്നേറുന്നത്.
അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഇപ്പോൾ വെറും പേരിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ലെബനനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു സമാധാന കരാറിനാണ് ഇറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ലിറ്റാനി നദിക്ക് തെക്കുള്ള വൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
