ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു; ഹമാസ് സാമ്പത്തിക വിഭാഗം തലവനെ വധിച്ചു
തെക്കൻ ഗാസയിലെ ഖാൻ യൂനിസിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇസ്രയേൽ സേന നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു പലസ്തീനിയും മരിച്ചതായി നാസർ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു
By ANI
Published : September 28, 2026 at 7:59 AM IST
ഗാസ സിറ്റി: ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ ഗാസയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ നാല് പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 12 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രാദേശിക മെഡിക്കൽ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗാസ സിറ്റിക്ക് വടക്കുള്ള തവാം മേഖലയിൽ ഇസ്രയേൽ സേന നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ ഒരു പലസ്തീനി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ആംബുലൻസ്, എമർജൻസി സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ
തെക്കൻ ഗാസയിലെ ഖാൻ യൂനിസിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇസ്രയേൽ സേന നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു പലസ്തീനിയും മരിച്ചതായി നാസർ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ, പടിഞ്ഞാറൻ ഗാസ സിറ്റിയിൽ ഒരു വാഹനത്തിന് നേരെ നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്കൻ ഗാസയിലെ അൽ മവാസി മേഖലയിലെ താത്കാലിക ടെൻ്റിന് നേരെ നടന്ന മറ്റൊരു ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലും ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
2023 ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ 74,000-ത്തിലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ഗസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വെടിനിർത്തൽ കരാറുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും മേഖലയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഗാസയിലെ ജനജീവിതം പൂർണമായും ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത്. അവശ്യസാധനങ്ങളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും കടുത്ത ക്ഷാമം ഗസയിൽ തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഹമാസ് സാമ്പത്തിക വിഭാഗം തലവനെ വധിച്ചു
അതേസമയം, ഹമാസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വിഭാഗം തലവൻ മുഹമ്മദ് അബു അൽവാനെ ഇസ്രയേൽ സേന വധിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 23ന് തെക്കൻ ഗസയിലെ ഖാൻ യൂനിസിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേക സൈനിക നീക്കത്തിലാണ് ഇയാളെ വധിച്ചതെന്ന് ഇസ്രയേൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേനയും (ഐഡിഎഫ്) ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയും (ഐഎസ്എ) സംയുക്തമായാണ് ഈ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ഖാൻ യൂനിസിൽ നടന്ന കൃത്യമായ സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ ഹമാസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വിഭാഗം തലവനെ ഇല്ലാതാക്കിയതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ശത്രുക്കളെ തുരത്താൻ ഐഡിഎഫും ഐഎസ്എയും നടത്തുന്ന ആക്രമണാത്മകവും കൃത്യതയാർന്നതുമായ നീക്കങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും അഭിനന്ദിച്ചു. ഗാസയിൽ ഹമാസ് ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിനും സാമ്പത്തിക ശൃംഖലകൾക്കും എതിരായ സൈനിക നടപടികൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
ഹമാസ് കമാൻഡർമാരെയും പ്രവർത്തകരെയും വേട്ടയാടുന്നത് തുടരുമെന്നും, അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ ലക്ഷ്യമിടുകയും ഭീകര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നെതന്യാഹുവും കാറ്റ്സും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹമാസിനെ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും, ഗാസയിൽ ഹമാസ് പൂർണമായും ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗാസയിലെ ഹമാസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയതും നിർണായകവുമായ ആക്രമണമായാണ് അബു അൽവാൻ്റെ കൊലപാതകത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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