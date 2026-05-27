ഹമാസ് സൈനിക തലവൻ മുഹമ്മദ് ഒദെയെ വധിച്ച് ഇസ്രയേൽ
2025 ഒക്ടോബർ 7ലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണ സമയത്ത് ഹമാസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഒദെ
Published : May 27, 2026 at 6:46 AM IST
ടെൽ അവീവ്: ഹമാസ് സൈനിക വിഭാഗത്തിൻ്റെ പുതിയ തലവനും ഒക്ടോബർ 7ലെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകരിൽ ഒരാളുമായ മുഹമ്മദ് ഒദെയെ വധിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം. ഗസയിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെയും പ്രതിരോധമന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സിൻ്റെയും നേരിട്ടുള്ള നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നു യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശക്തമായ സൈനിക നടപടി.
2025 ഒക്ടോബർ 7ലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണ സമയത്ത് ഹമാസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഒദെ. 2 ആഴ്ച മുൻപ് ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എസ്സെദ്ദീൻ അൽ ഹദ്ദാദിന് പകരക്കാരനായി ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഒദെ ഹമാസ് സൈനിക വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലപ്പത്ത് എത്തിയത്. ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാരെയും സൈനികരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനും കൊലപ്പെടുത്തിയതിനും പിന്നിൽ ഇയാളാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക നീക്കം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
നെതന്യാഹുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ഒക്ടോബർ 7ലെ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഹമാസിൻ്റെ സൈനിക വിഭാഗം തലവനായ മുഹമ്മദ് ഒദെയെ വധിച്ചെന്നും ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്കും ഉടൻ തങ്ങൾ എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 2023 ഒക്ടോബർ 7ന് ഇസ്രയേലിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറി ഹമാസ് നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ 1200 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധിപ്പേരെ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗസയിൽ ഇസ്രയേൽ കര-വ്യോമ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയത്. യുദ്ധം തുടങ്ങി മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഗസയിൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ ഹമാസിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഉന്നത നേതാക്കളെയും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ദികളാക്കിയവരിൽ പലരും ഇപ്പോഴും ഹമാസിൻ്റെ തടവിലാണ്. ഇവരെ എത്രയും വേഗം മോചിപ്പിക്കണമെന്നും അടിയന്തരമായി വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്രയേലിനുള്ളിൽ ജനങ്ങൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ ഹമാസിനെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാതെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ.
ലെബനനിലും ആക്രമണം ശക്തം
ഗസയ്ക്ക് പുറമെ തെക്കൻ ലെബനനിലും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം അതിശക്തമാക്കി. ലെബനനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ 31 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 40 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ടയർ ജില്ലയിലെ ബുർജ് റഹാൽ, സ്രിഫ, കൗതരിയത്ത് അൽ റൂസ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലും മർജയൂൺ ജില്ലയിലെ അസ് സവാന, ഖാബ്രിഖ എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് ഇസ്രയേൽ സേന ഉഗ്രമായ ബോംബാക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ലെബനനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
ലക്ഷ്യം ഹിസ്ബുല്ല
ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് എതിരായ പോരാട്ടം വലിയ രീതിയിൽ ശക്തമാക്കാൻ നെതന്യാഹു സൈന്യത്തിന് കർശന നിർദേശം നൽകി. ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് മേൽ ശക്തമായ സൈനിക നടപടിക്ക് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം എന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം 600ലേറെ ഹമാസ് പ്രവർത്തകരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞതായി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചു. ഹിസ്ബുല്ലയുമായി പൂർണ്ണമായൊരു യുദ്ധത്തിലാണ് ഇസ്രയേൽ എന്നും ആക്രമണത്തിൻ്റെ വേഗത ഒട്ടും കുറയ്ക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗസയിലെയും ലെബനനിലെയും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ ഒരേസമയം കടുപ്പിക്കുകയാണ്.
