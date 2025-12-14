ഹമാസ് കമാൻഡറെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ; കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുഖ്യ ആസൂത്രകനെന്ന് ഐഡിഎഫ്
കൊല്ലപ്പെട്ട റായ്ദ് സാദ് ഹമാസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ആയുധ നിർമാണ തലവനും ക്രൂരമായ കൂട്ടക്കൊലയുടെ ശിൽപിയാണെന്നും ഐഡിഎഫ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
Published : December 14, 2025 at 12:14 PM IST
ടെൽ അവീവ്: ഗാസയിൽ മുതിർന്ന ഹമാസ് കമാൻഡറെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ. ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയ മുഖ്യആസൂത്രകനും ആയുധ മേധാവിയുമായ റായ്ദ് സാദാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണ വിവരം ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേനയും (ഐഡിഎഫ്) ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയും (ഐഎസ്എ) പുറത്തുവിട്ടു.
"ഹമാസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ആയുധ നിർമാണ തലവനും ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ക്രൂരമായ കൂട്ടക്കൊലയുടെ ശിൽപികളിൽ ഒരാൾ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റായ്ദ് സാദിനെ ഇല്ലാതാക്കി" എന്ന് ഐഡിഎഫ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ഹമാസിൻ്റെ സൈനിക വിഭാഗത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തരം ആയുധങ്ങളും നിർമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം റായ്ദ് സാദിനായിരുന്നു. ഇവയുടെ സൂക്ഷിപ്പും പുനർനിർമാണ ചുമതലയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഐഡിഎഫ് പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ പ്രസ്താവനയോടൊപ്പം കൊലപാതക കൃത്യ നടപടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു വീഡിയോയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടു.
ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഹമാസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ശ്രമിച്ചു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആക്രമണം നടത്തി റായ്ദ് സാദിനെ വധിച്ചതെന്നാണ് വിശദീകരണം.
"സമീപ ആഴ്ചകളിൽ ഹമാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഐഡിഎഫ് സൈനികർക്കെതിരെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തന ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. ഇത് കരാർ ലംഘനമാണ്" - ഐഡിഎഫ് പറഞ്ഞു. വെടിനിർത്തൽ കാലയളവിൽ ഹമാസ് സൈനിക ശക്തി പുനർനിർമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗാസ മുനമ്പിലെ അവസാനത്തെയും പരിചയസമ്പന്നനുമായ ഹമാസിൻ്റെ ഉന്നത കമാൻഡർമാരിൽ ഒരാളാണ് റായ്ദ് സാദ് എന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വിശേഷിപ്പിച്ചു. നിരവധി ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട റായ്ദ് സാദ്. ഹമാസിൻ്റെ സൈനിക വിഭാഗ ഡെപ്യൂട്ടി മേധാവി മർവാൻ ഇസയുടെ അടുത്ത അനുയായിയായിരുന്നു.
ഗാസ മുനമ്പിൽ ഹമാസിൻ്റെ നാവിക സേന സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും മരിച്ച റായ്ദ് സാദ് പങ്കാളിയായിരുന്നു. ശേഷം ബ്രിഗേഡ് കമാൻഡറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് റായ്ദ് സാദ് ഹമാസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ തലവനായി നിയമിതനായി.
ഈ റോളിൽ അദ്ദേഹം നുഖ്ബ ബറ്റാലിയനുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ജെറീക്കോ മതിൽ എന്ന പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് റായ്ദ് സാദ് ആയുധ ഉൽപാദന ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലവനായി നിയമിതനായി. അവിടെ ഹമാസ് പോരാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധ നിർമാണത്തിന് മേൽനോട്ടവും വഹിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം ഗാസയിലെ പോരാട്ടത്തിനിടെ റായ്ദ് സാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിരവധി ഇസ്രയേൽ സൈനികരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായതായാണ് ഐഡിഎഫ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഗാസ മുനമ്പ് മേഖലയിൽ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണ ശ്രമത്തിൻ്റെ തിരിച്ചടിയാണ് റായ്ദ് സാദിനെ വധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബറിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ഗാസയിൽ 28 മൃതദേഹങ്ങളിൽ 27 എണ്ണം ഹമാസ് തിരിച്ചുനൽകി. എന്നാൽ ഹമാസ് സംഘം മനപൂർവ്വം കൈമാറ്റ പ്രക്രിയ വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ ആരോപിക്കുന്നത്.
