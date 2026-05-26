ഹിസ്ബുല്ലയെ നിരായുധരാക്കും; ലെബനനിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹിസ്ബുല്ലയുടെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് നെതന്യാഹു
Published : May 26, 2026 at 10:47 AM IST
ബെയ്റൂത്: ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ലെബനനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും കിഴക്കൻ ബെക്ക താഴ്വരയിലും ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേന വ്യാപക ആക്രമണം നടത്തി. തെക്കൻ ലെബനനിലെയും വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലെയും ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന് നേരെ ഹിസ്ബുല്ല ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരന്തരം ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹിസ്ബുല്ലയുടെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രത്യേക സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് മേൽ അതിശക്തമായ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പലായനം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾ
നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ബെയ്റൂത്തിൻ്റെ തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നതായി ലെബനനിലെ ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബെക്ക മേഖലയിലെ മഷ്ഘര നഗരത്തിലും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടായി.
വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ മിസ്ഗാവ് ആമിൽ ഇസ്രയേൽ സൈനികർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ആക്രമണങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയതായി ഹിസ്ബുല്ലയും അവകാശപ്പെട്ടു. യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയിൽ ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് മുതൽ വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇസ്രയേലും ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും നിരന്തരമുള്ള അഭ്യർഥനകളും ഹിസ്ബുല്ല പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചതായി പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. സ്വന്തം സൈന്യത്തിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ഇസ്രയേൽ കയ്യുംകെട്ടി നോക്കിനിൽക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ല.
വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം സമാധാന ചർച്ചകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആയിരത്തിലധികം ഡ്രോണുകളും എഴുന്നൂറിലധികം റോക്കറ്റുകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഹിസ്ബുല്ല പ്രയോഗിച്ചത്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുതരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വിശദീകരിച്ചു.
സമാധാന ചർച്ചകളും പ്രതിസന്ധിയും
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ലെബനനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ വാഷിംഗ്ടണിൽ ആരംഭിച്ചത്. വെടിനിർത്തൽ പ്രതിസന്ധികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ലെബനനിലെയും ഇസ്രയേലിലെയും ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈവരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച പെൻ്റഗണിൽ വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹിസ്ബുല്ലയെ പൂർണ്ണമായും നിരായുധരാക്കാനാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ലെബനനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും ലെബനന് അമേരിക്ക നൽകുന്ന കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണയും ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ലെബനൻ സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെടിനിർത്തൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് തീവ്രവാദ സംഘമായ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ അധികാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
തുടർക്കഥയായി ആക്രമണങ്ങൾ
തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ തെക്കൻ ഗ്രാമമായ ക്ഫാർ റുമ്മനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ മിന്നൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ പ്രദേശത്തെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് ഹിസ്ബുല്ലയുടെ എഴുപതിലധികം സായുധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സൈന്യം ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രയേലും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇറാനിലെ ഇസ്രയേൽ - അമേരിക്കൻ സംയുക്ത ആക്രമണങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലേക്ക് ഹിസ്ബുല്ല പകപോക്കലായി റോക്കറ്റുകൾ പ്രയോഗിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് മേഖലയിൽ അപ്രതീക്ഷിത യുദ്ധം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത്. ലെബനീസ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പുതിയ സംഘർഷങ്ങളിൽ ലെബനനിൽ ഇതുവരെ മൂവായിരത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഇരുപത്തിരണ്ട് സൈനികരും ഒരു കരാറുകാരനും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇസ്രയേലുകാരും സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ തെക്കൻ ലെബനനിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ മുൻപ് ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ രണ്ട് സാധാരണക്കാർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
