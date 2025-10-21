ഇസ്രയേല് ഗാസ സംഘര്ഷം; ഫലപ്രദമാകാതെ വെടിനിര്ത്തല്, രണ്ടാംഘട്ട ചര്ച്ചക്കൊരുങ്ങി നേതാക്കള്
വെടിനിര്ത്തല് രണ്ടാംഘട്ട ചര്ച്ചയ്ക്കായി ജെഡി വാന്സ് കയ്റോയിലേക്ക്.
Published : October 21, 2025 at 1:47 PM IST
ടെല് അവീവ്: ഹമാസ് മോചിപ്പിച്ച ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ഇസ്രയേല് അറിയിച്ചു. ഗാസ അതിര്ത്തിക്ക് സമീപം കിബ്ബുട്സ് നിർ യിത്സാക്കിൽ നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഹൈമിയുടെ മൃതദേഹമാണ് മോചിപ്പിച്ചത്. ഒക്ടോബര് 7ന് ഗാസ അതിര്ത്തിയിലുണ്ടായ സംഘര്ഷത്തിനിടെയാണ് ഹൈമിയെ ഹമാസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.
42കാരനായ ഹൈമി എമര്ജന്സി റെസ്പോണ്സ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഒക്ടോബറില് ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ജനിച്ച കുട്ടി ഉള്പ്പെടെ 4 മക്കളാണ് ഹൈമിക്കുള്ളത്. ഹമാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള് ഇസ്രയേലിന് വിട്ടുനല്കിയിരുന്നു. അവ റോനന് ഏംഗല്, സൊന്തയ ഓഖരശ്രീ എന്നിവരുടേതാണെന്ന് സൈന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതേസമയം കൊല്ലപ്പെട്ട നേപ്പാള് സ്വദേശി ബിപിന് ജോഷിയുടെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര് 20) നാട്ടില് എത്തിച്ചു.
വെടിനിര്ത്തല് ശക്തമാക്കാന് നടപടി: ആക്രമണം ഇല്ലാതാക്കാന് വെടിനിര്ത്തല് നിലവില് വന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇസ്രയേലിലും പലസ്തീനിലും ചെറിയ ആക്രമണങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുര്ബലമായ വെടിനിര്ത്തല് ശക്തമാക്കാന് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസ് ഇസ്രയേലില് എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ട്രംപിന്റെ പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ജാറദ് കുഷ്നറും ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര് 20) സ്ഥത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം വെടിനിര്ത്തല് രണ്ടാം ഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്കായി ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീല് അല് ഹയ്യയും സംഘവും കയ്റോയില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹമാസിന്റെ നിരായുധീകരണം, ഇസ്രയേല് സേനയുടെ പിന്മാറ്റം, ഗാസ ഭരണം എന്നിവയാകും രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് ചര്ച്ചയാകുക.
വെടിനിര്ത്തല് ലംഘനം: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 57 പലസ്തീനികളാണ് ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 10ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിര്ത്തലിന് പിന്നാലെ 80 തവണ ഇസ്രയേല് വെടിനിര്ത്തല് ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെടിനിര്ത്തല് നിലവില് വന്നതിന് ശേഷം 97 പലസ്തീന്കാര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 230 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
വെടിനിര്ത്തല് വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇസ്രയേല് സൈന്യം നിലവില് മഞ്ഞവര (യെല്ലോ സീസ്ഫയര് ലൈന്) മേഖലയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കടന്ന് കയറിയവര്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്ത്തെന്ന് ഇസ്രയേല് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പേരാണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ഗാസയില് പലയിടത്തും മഞ്ഞവരകള് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അത് ജനങ്ങളില് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും സൈന്യം പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേല് സൈന്യം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കോണ്ക്രീറ്റ് കട്ടകള് നിരത്തി ലൈന് തീര്ക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.
