വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചു; ലെബനനിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വ്യോമാക്രമണം, 47 മരണം
കമാൻഡർ ഉൾപ്പെടെ 4 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി ഇസ്രയേൽ
By ANI
Published : June 20, 2026 at 9:34 AM IST
ടെൽ അവീവ്: അമേരിക്കയുടെയും ഖത്തറിൻ്റെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്രയേലും ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാർ പൂർണമായും തകർന്നു. ഹിസ്ബുല്ല നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കമാൻഡർ ഉൾപ്പെടെ നാല് ഇസ്രയേൽ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ലബനനിൽ ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം വൈകിട്ട് നാലിനാണ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത്. അമേരിക്ക ഇസ്രയേലുമായും ഖത്തർ ഇറാനുമായും നടത്തിയ നിരന്തര ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് കരാർ സാധ്യമായത്. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പരം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.
ഇതിനിടെ, ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തെ ബാധിച്ച നാല് മാസം നീണ്ട സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ 14 ഇന ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഫ്രാൻസിലെ വെഴ്സായ്ൽ വച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും ഡിജിറ്റലായാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. വാണിജ്യ ഗതാഗതത്തിനായി കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാമെന്ന് ഇറാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30 ദിവസത്തിനകം ഗതാഗതം പൂർവ സ്ഥിതിയിലാകും. ആദ്യത്തെ 60 ദിവസത്തെ ചർച്ചാ കാലയളവിൽ ടോൾ ഇല്ലാതെ കപ്പലുകൾക്ക് കടന്നുപോകാം. എന്നാൽ മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ മാറ്റിവച്ചു.
സൈനികരുടെ മരണം
തെക്കൻ ലബനനിൽ ഹിസ്ബുല്ല നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിലെ 401-ാം ആർമേഡ് ബ്രിഗേഡിൻ്റെ 52-ാം ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡറും ബെയ്റ്റ് ഹാഷിത സ്വദേശിയുമായ ലഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ ഡോർ ഗെഡാലിയ ബെൻ സിംഹോൺ(32) ഉൾപ്പെടെ നാല് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ക്ഫാർ ടെബ്നിറ്റിൽ കമാൻഡോ ബ്രിഗേഡിന് നേരെ ഹിസ്ബുല്ല നടത്തിയ മറ്റൊരു ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് സൈനികർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് നടന്നതെന്നും, ഹിസ്ബുല്ലയെ പൂർണ ശക്തിയോടെ ആക്രമിക്കാൻ സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതായും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായും സൈനിക മേധാവിയുമായും അദ്ദേഹം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എത്രകാലം വേണമെങ്കിലും തെക്കൻ ലബനനിലെ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലബനനിൽ കനത്ത നാശം
ഹിസ്ബുല്ലയുടെ സൈനിക ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലബനനിലെ ബെക്കാ വാലി, നബതീയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേന കനത്ത ആക്രമണമാണ് നടത്തുന്നത്. 150 ഹിസ്ബുല്ല കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതായും നിരവധി തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചതായും ഇസ്രയേൽ സൈനിക വക്താവ് അവിചായ് അദ്രയീ വ്യക്തമാക്കി. ഹിസ്ബുല്ലയാണ് വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചതെന്നും, ഏത് ഭീഷണിയും നേരിടാൻ സൈന്യത്തിന് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
כפי שהנחיתי - צה״ל תקף בעוצמה 150 מטרות של חיזבאללה בלבנון וחיסל עשרות מחבלים. pic.twitter.com/oCbBzuP61K— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 19, 2026
അതേസമയം, സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ പ്രകോപനപരമായ പ്രതികരണവുമായി ഇസ്രയേൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിർ രംഗത്തെത്തി. ഒരു ഇസ്രയേലി അമ്മയുടെ കണ്ണീരിന് ആയിരം ലബനീസ് അമ്മമാർ കരയേണ്ടി വരുമെന്നും, ലബനൻ മുഴുവൻ കത്തിയെരിയണമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. അമേരിക്കയോട് ബഹുമാനമുണ്ടെങ്കിലും ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ലബനനിൽ ഇതുവരെ 47 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 97 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ലബനീസ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഏഴ് സ്ത്രീകളും രണ്ട് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ സൈന്യം സജ്ജമാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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