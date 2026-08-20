ഗാസയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം; വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ
ഗാസ ഇസ്രയേല് സമാധാന കരാറില് വിള്ളല്, ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേല്, യുഎസിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് ഹമാസ് വക്താവ്.
Published : August 20, 2026 at 12:13 PM IST
ഗാസ: അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഗാസയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രയേലിൻ്റെ വ്യോമാക്രമണം. ബുധനാഴ്ച നടന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആക്രമണങ്ങളിലായി 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ഫലസ്തീനിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ ശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായി.
ഗാസയിലെ ആക്രമണങ്ങൾ കുറയ്ക്കണമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികൾ ഇസ്രയേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ട് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് പുതിയ സംഭവം. ബുധനാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക ആശുപത്രി അധികൃതരും ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസൻ്റും വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പുറമെ തെക്കൻ ഗാസയിലെ വെടിനിർത്തൽ രേഖ മറികടന്ന ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഹമാസ് പൊലീസ് കേണലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ദൃക്സാക്ഷികളും ഹമാസ് പ്രതിനിധിയും അറിയിച്ചു.
ഹമാസ് കമാൻഡർമാരെ വധിച്ചെന്ന് ഇസ്രയേൽ
നുസൈറത്ത് അഭയാർഥി കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഹമാസ് കമാൻഡറെ വധിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് തെക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തയാളാണ് ഇയാൾ. അന്ന് നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 1,200 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 251 പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഗാസ സിറ്റിയിലെ തുഫാ മേഖലയിലുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒത്തുകൂടിയ നാല് ഹമാസ് പ്രവർത്തകരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം. ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി സൈന്യം ആരോപിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ നാല് ഹമാസ് കമാൻഡർമാരെയും മറ്റ് പ്രവർത്തകരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. മുഹമ്മദ് ഹംദി അഹ്മദ് അൽ മസ്രി, മുഹമ്മദ് അത്താർ, മുഹമ്മദ് ഫത്ഹി ഹുസൈൻ നാസർ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കമാൻഡർമാർ. ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന് നേരെ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയവരാണ് ഇവരെന്നാണ് ആരോപണം. ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രയേൽ അതിർത്തി കടന്ന സാമെദ് സമീർ ഹർബ് അബു ഹബാലും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഗാസ സിറ്റിയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബുധനാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ എട്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും 13-കാരിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഹമാസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ട് വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു. നുസൈറത്തിൽ ഒരാളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് തിരക്കേറിയ കഫേയിലുണ്ടായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധിയും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മരുമകനുമായ ജാരെഡ് കുഷ്നർ തിങ്കളാഴ്ച ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഗാസയിലെ ആക്രമണങ്ങൾ കുറയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നെതന്യാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വിവരമുണ്ട്.
ഗാസയിലെ യുദ്ധത്തിനിടെ സൈനികരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ 150 സംഭവങ്ങളിൽ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു. 2024-ൽ അഞ്ചുവയസുകാരിയെയും കുടുംബത്തെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലും 2025-ൽ 15 ഫലസ്തീൻ പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിലും ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.
തുടരുന്ന ദുരിതം
ഒക്ടോബർ മുതൽ നിലവിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഗാസയിലെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറച്ചിരുന്നെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയുമുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. 20 ലക്ഷത്തിലധികം ഫലസ്തീനികളാണ് ഗാസയിലുള്ളത്. വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ 1,273 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി തുടരുന്ന ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ 73,400-ലധികം ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും ഈ കണക്കുകൾ വിശ്വസനീയമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരെയും സായുധരെയും വേർതിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ പകുതിയോളം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഖാൻ യൂനിസിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള മുവാസി തീരദേശ മേഖലയിൽ 15 ഇസ്രയേൽ സൈനികർ പ്രവേശിച്ചതായി പ്രദേശവാസികളും ഹമാസ് പ്രതിനിധിയും അറിയിച്ചു. സായുധരായ ആളുകൾക്കൊപ്പമെത്തിയ സൈന്യം ഖാൻ യൂനിസിലെ ഹമാസ് ബ്ലൂ പൊലീസ് കേണലായ സാബ്രി അബ്ദൽ ആലിൻ്റെ ടെൻ്റിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി. നഷാത് എസാത് സറാബ് എന്ന മറ്റൊരു പ്രദേശവാസിയെയും ഇവർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
വഴിമുട്ടി വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ
നയതന്ത്ര തലത്തിലും വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഗാസയിലെ ഹമാസ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാനും തകർന്ന പ്രദേശം പുനർനിർമിക്കാനുമുള്ള വിപുലമായ പദ്ധതിയാണ് ട്രംപ് ആദ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. എന്നാൽ ഹമാസ് ആയുധം താഴെവയ്ക്കുന്നതും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിന്മാറുന്നതും സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളിൽ വലിയ തർക്കങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏത് ആദ്യം നടപ്പാക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം.
ഹമാസ് ആയുധം താഴെവയ്ക്കാൻ സമ്മതിച്ചതായി ഈ മാസമാദ്യം ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ച് പിന്മാറിയാൽ മാത്രമേ ആയുധം താഴെവയ്ക്കൂ എന്നാണ് ഹമാസിൻ്റെ നിലപാട്. ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ വലിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൂ എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഹമാസ് പൂർണമായും ആയുധം താഴെവയ്ക്കാതെ ഗാസയിലെ നിലവിലെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് നെതന്യാഹുവും വ്യക്തമാക്കി.
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ബുധനാഴ്ചത്തെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ബോർഡ് ഓഫ് പീസിനെതിരെ ഹമാസ് വക്താവ് ഹാസെം ഖാസിം രംഗത്തെത്തി. വെടിനിർത്തൽ കരാർ പാലിക്കാൻ ഇസ്രയേലിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതിന് പകരം ഗാസയിൽ ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് മറയൊരുക്കുകയാണ് ട്രംപ് രൂപീകരിച്ച ഈ സമിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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