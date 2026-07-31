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ഗസയിൽ വെടിനിർത്തൽ; ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് കരാറിൽ ധാരണയായെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കുന്നതും ഗസയുടെ പുനർനിർമാണവും ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടാം ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ തർക്കങ്ങളായിരുന്നു ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടാൻ കാരണം

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യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 31, 2026 at 8:27 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ഗസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാനും ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കാനുമുള്ള സുപ്രധാന കരാറിൽ ധാരണയായതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യാഴാഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ കരാർ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രയേലോ ഹമാസോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഒപ്പുവച്ച് ഒൻപത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ചില കടമ്പകളും വ്യവസ്ഥകളും നീണ്ട സമയക്രമവും ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്.

വഴിത്തിരിവായത് ട്രംപിൻ്റെ ഇരുപതിന പദ്ധതി
ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കുന്നതും ഗസയുടെ പുനർനിർമാണവും ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടാം ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ തർക്കങ്ങളായിരുന്നു ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടാൻ കാരണം. വളരെ കൃത്യമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാകും പുതിയ കരാർ നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. നിരായുധീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇസ്രയേൽ സേന പിന്മാറുമെന്നും, ഗസയിലെ ജനങ്ങളുടെയും അയൽക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ പലസ്‌തീൻ പൊലീസ് സേനയുമായി ചേർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാസേന പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹമാസ് ആയുധങ്ങൾ അടിയറവ് പറയണമെന്നും അവരുടെ വിപുലമായ തുരങ്ക ശൃംഖലകൾ നശിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഇരുപതിന വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇസ്രയേൽ സേനയുടെ പിന്മാറ്റം, പുതിയ പലസ്‌തീൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വരവ്, അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാസേനയുടെ വിന്യാസം, രണ്ട് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന ഗസയുടെ പുനർനിർമാണം എന്നിവയും പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കരാറിലെ ഒന്നാം ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹമാസിൻ്റെ നിലപാട്. ഹമാസിൻ്റെ സ്ഥാപക ചാർട്ടർ തന്നെ ഇസ്രയേലിനെതിരായ സായുധ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനാൽ റോക്കറ്റുകൾ, ടാങ്ക് വേധ മിസൈലുകൾ, സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധശേഖരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് താത്പര്യമില്ലായിരുന്നു.

അധികാര കൈമാറ്റവും നിരായുധീകരണവും
വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗസയിലെ തങ്ങളുടെ ഭരണകൂടം പിരിച്ചുവിട്ടതായും, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പിന്തുണയുള്ള സാങ്കേതിക സമിതിക്ക് അധികാരം കൈമാറാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായും ഈ മാസമാദ്യം ഹമാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഗസയിലെ വെടിനിർത്തൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ട്രംപ് രൂപീകരിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സമിതിയായ ബോർഡ് ഓഫ് പീസും അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പുതിയ കരാറിനെ വളരെ ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. വൈറ്റ് ഹൗസ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്.

ഹമാസിനെയോ പലസ്തീൻ ഇസ്‌ലാമിക് ജിഹാദ് പോലുള്ള മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെയോ നിരായുധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ സമയക്രമം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും അടുത്ത രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഗസ പൊലീസ് സേന തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് പിന്തുണയുള്ള ഗസ ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറുമെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഗസ പൊലീസ് സേനയിൽ ഭൂരിഭാഗം ഹമാസ് പോരാളികളും ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, വലിയ ആയുധങ്ങൾ ഈ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വലിയ ആയുധങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നതും ഹമാസ് തുരങ്കങ്ങളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിർജീവമാക്കുന്നതും പിന്നീട് നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണെന്നും, ഇതിന് 200 മുതൽ 350 ദിവസം വരെ സമയമെടുത്തേക്കാമെന്നും ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ഇറാൻ്റെയും നിലപാടുകൾ
ഹമാസ് ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ കടുത്ത സംശയമുള്ള ഇസ്രയേലുമായി ചർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ട്രംപിൻ്റെ ഇരുപതിന പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾക്കപ്പുറം മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇസ്രയേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗസയിൽ നിന്ന് സേനയെ പിൻവലിക്കുന്നതും വ്യോമാക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുന്നത്. വിഷയത്തിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ യുഎൻ മിഷൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ഹമാസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇറാൻ്റെ നിലപാടും ഈ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാണ്. കരാർ അംഗീകരിക്കരുതെന്ന് ഇറാൻ ഹമാസ് അംഗങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അമേരിക്കയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഹമാസിന് വലിയ പിന്തുണ നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് തെക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഗസയിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. അന്ന് 1200 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 251 പേരെ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇസ്രയേൽ ഗസയിൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 73,000 പലസ്‌തീൻകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഗസയുടെ പകുതിയിലധികവും ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇതോടെ പലസ്തീൻ ജനത തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലും ടെൻ്റുകളിലുമായി ദുരിതജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. ഫീനിക്‌സിൽ നിന്ന് കൂപ്പറും ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് അമീരിയും യുഎന്നിൽ നിന്ന് എഡിത്ത് എം. ലെഡററുമാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്.

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