വെടിനിര്ത്തല് കരാര് കാറ്റില്പറത്തി ഗാസയില് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ; മൂന്ന് പലസ്തീനികള് കൊല്ലപ്പെട്ടു, വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി
മധ്യ ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും പീരങ്കികളും ഉപയോഗിച്ച് കനത്ത ആക്രമണമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഗാസയിലെ സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ, Israel ground operation central Gaza 2026
Published : November 19, 2026 at 7:41 AM IST
ടെൽ അവീവ്/ഗാസ: 2025 ഒക്ടോബറിൽ നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാര് കാറ്റില്പറത്തി ഗാസയിലെ ഹമാസ് നിയന്ത്രിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അപ്രതീക്ഷിത കരസേനാ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേനയും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഏജൻസിയായ 'ഷിൻ ബെറ്റും' സംയുക്തമായാണ് ബുധനാഴ്ച ഈ നീക്കം നടത്തിയത്. ഇസ്രയേൽ ടാങ്കുകൾ മധ്യ ഗാസയിലെ നുസൈറത്ത് അഭയാർഥി ക്യാമ്പിന് കിഴക്കായി നിലയുറപ്പിച്ചതായി അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: മൂന്ന് പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു
മധ്യ ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പുതിയ കരസേനാ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ മാരകമായ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗാസയുടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഈ വ്യോമാക്രമണം.
നുസൈറത്ത് അഭയാർഥി ക്യാമ്പിന് സമീപം നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒരാളും, ഗാസ സിറ്റിയിൽ രണ്ടാമനും, മധ്യ ഗാസയിലെ ദെയ്ർ അൽ-ബലാഹ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്തുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്നാമനും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസയിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഏജൻസി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രദേശത്ത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പുതിയ കരസേനാ നീക്കങ്ങളും ശക്തമായ ഷെല്ലാക്രമണവും തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ മിന്നൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന് ഭീഷണിയുയർത്തിയ ഭീകരരാണെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം.
തുരങ്കങ്ങൾ തകർക്കാൻ സൈനിക നീക്കമെന്ന് ഇസ്രയേൽ
ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന് നേരിട്ട് ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന 'യെല്ലോ ലൈൻ' അതിർത്തിക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള ഭീകര തുരങ്കം തകർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറിലെ വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം ഇസ്രയേൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അതിർത്തിരേഖയാണ് യെല്ലോ ലൈൻ. നിലവിൽ ഗാസയുടെ 60 ശതമാനത്തിലധികം പ്രദേശങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
കനത്ത ഷെല്ലാക്രമണം; വീണ്ടും പലായനം
മധ്യ ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും പീരങ്കികളും ഉപയോഗിച്ച് കനത്ത ആക്രമണമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഗാസയിലെ സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നുസൈറത്ത്, അൽ-ബുറൈജ് അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകളിൽ ഉള്ളവരോട് പ്രദേശത്തുനിന്ന് അടിയന്തിരമായി മാറിത്താമസിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗാസയിലെ പ്രധാന പാതയായ സലാഹ് അൽ-ദിൻ റോഡ് പൂർണമായും അടച്ചു. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് നൂറുകണക്കിന് പലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങൾ സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ തേടി വീണ്ടും പലായനം ചെയ്യുകയാണ്.
"ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളുടെയും സ്ഫോടനങ്ങളുടെയും ശബ്ദം കേട്ട് ഞങ്ങൾ ഭയചകിതരായി. ഇത് വലിയൊരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണോ എന്നും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്നും ഭയപ്പെടുന്നു. മുൻപത്തെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ ഇനിയും മുക്തരായിട്ടില്ല," അൽ-ബുറൈജ് ക്യാമ്പ് നിവാസി പ്രതികരിച്ചു.
'ഇസ്രയേൽ കരാർ ലംഘിച്ചു' എന്ന് ഹമാസ്
ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത സൈനിക നീക്കം നിലവിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് ഹമാസ് പ്രതികരിച്ചു. ഇസ്രയേൽ തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്നും ഹമാസ് ആരോപിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഒപ്പുവെച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ശേഷം ഇതുവരെ 1,600-ലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ തങ്ങളുടെ 7 സൈനികരും ഒരു സിവിലിയൻ കോൺട്രാക്ടറും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രയേലും അവകാശപ്പെടുന്നു.
"ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത സൈനിക നീക്കം നിലവിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്. അധിനിവേശ ശക്തികൾ തങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്നും ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും പൂർണമായും പിന്മാറിയെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത്," ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്കിടെ സൈനിക നീക്കം
ഇസ്രയേലിൽ നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ആർക്കും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ പുതിയ സൈനിക നീക്കം. പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാജ്യം വീണ്ടും യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.
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