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ഇറാൻ മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് മഹ്‌മൂദ്‌ അഹ്‌മദി നെജാദിനെ ചാരക്കണ്ണാക്കാൻ മൊസാദ് നീക്കം നടത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

മഹ്‌മൂദ്‌ അഹ്‌മദി നെജാദ് ഭരണകാലത്ത് ഇറാനിലെ ആണവ പദ്ധതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായി ശക്തമായ നയതന്ത്ര തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

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former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad (ANI)
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By ANI

Published : July 14, 2026 at 4:32 PM IST

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വാഷിംഗ്‌ടൺ: മുൻ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അഹമ്മദി നെജാദിനെ ഒരു രഹസ്യ വിവരശേഖരണ പങ്കാളിയാക്കാനും, ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റമുണ്ടായാൽ രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ പോന്ന ഒരു നേതാവായി വളർത്തിയെടുക്കാനും ഇസ്രായേൽ വർഷങ്ങളോളം രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ.

അമേരിക്കൻ, ഇസ്രായേലി, ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് 'ദി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്' ആണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. 2005 മുതൽ 2013 വരെ ഇറാന്‍റെ പ്രസിഡന്‍റായിരുന്ന കാലത്ത് ഇസ്രായേലിന്‍റെ നാശം പരസ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ഇറാന്‍റെ ആണവപദ്ധതികൾക്ക് വേഗത കൂട്ടുകയും ചെയ്ത തീവ്രനിലപാടുകാരനായ ഒരു നേതാവിനെയാണ് ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുകയാണ്.

ഔദ്യോഗിക പദവികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ അഹമ്മദി നെജാദ് ഇറാന്‍റെ ഭരണനേതൃത്വവുമായി അകന്നതാണ് ഇസ്രായേലി ചാരസംഘടനയായ മൊസാദിനെ ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അന്നത്തെ മൊസാദ് മേധാവി ഡേവിഡ് ബാർണിയ ഹംഗറിയിലെ ബുഡാപെസ്റ്റിൽ വെച്ച് അഹമ്മദി നെജാദുമായി നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും, ഇതിന് പിന്നാലെ മുൻ ഇറാൻ നേതാവുമായി ആശയവിനിമയം സ്ഥാപിച്ച കാര്യം മൊസാദ് അമേരിക്കൻ ചാരസംഘടനയായ സി.ഐ.എ യെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം അഹമ്മദി നെജാദിന്റെ ശൈലിയിലും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലും വന്ന പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇസ്രായേൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചത്. തന്റെ പഴയ കാക്കി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കോട്ടുകളും സ്യൂട്ടുകളും ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കൈക്കലാക്കുകയും, സൗന്ദര്യവർദ്ധക ചികിത്സകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മിതവാദിയായ നേതാവിന്‍റെ പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

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ഇറാന്‍റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെയും അഴിമതിയെയും അദ്ദേഹം പരസ്യമായി വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇറാന്റെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്കൊരു തിരിച്ചുവരവ് അസാധ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം, ഭരണകൂടത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉലച്ചിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു പരിഷ്കർത്താവായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അടുത്ത അനുയായി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുമായും മറ്റ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അഹമ്മദി നെജാദിനുണ്ടായിരുന്ന കടുത്ത ഭിന്നതയാണ് ഇസ്രായേൽ ഒരു തന്ത്രപരമായ അവസരമായി കണ്ടത്. അതേസമയം, ഡോണൾഡ് ട്രംപിനും സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും അദ്ദേഹം അയച്ച കത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ ഇടപെടലുകളിൽ ഇറാന്‍റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന് കടുത്ത സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി അവസാന വാരത്തിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുണ്ടായ സൈനിക സംഘർഷത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇസ്രായേലിന്‍റെ ഈ തന്ത്രപരമായ പദ്ധതികൾ അതിന്‍റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു..

നേരത്തെ ഇറാന്‍റെ ആറാമത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അഹമ്മദി നെജാദിന്‍റെ ഭരണകാലം ആഭ്യന്തരമായും അന്തർദ്ദേശീയമായും ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ പേരിലും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ പേരിലും കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ട അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ 2009-ലെ വിവാദപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഇറാനിലുടനീളം വൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു.

തന്‍റെ രണ്ടാം ഭരണകാലത്ത് ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവുമായും പാർലമെന്റുമായും റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡുമായും അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭിന്നതയിലായി. ഭരണഘടനാപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണ മത്സരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അദ്ദേഹം 2017, 2021, 2024 വർഷങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗാർഡിയൻ കൗൺസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇറാന്‍റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ പിന്തുണച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഇറാന്റെ ഭരണനേതൃത്വത്തിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വിരോധം വർദ്ധിപ്പിച്ചതും ഒടുവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ചാരക്കണ്ണുകളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചതും.

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TAGGED:

IRANIAN PRESIDENT
NEW YORK TIMES REPORT
MAHMOUD AHMADINEJAD
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