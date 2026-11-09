ഇസ്രയേലിൽ നാടകീയ നീക്കം; സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പിന്തുണ തേടി ഐസൻകോട്ട്
പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ 28 ദിവസമാണ് ഐസൻകോട്ടിന് (Gadi Eisenkot Israel) മുന്നിലുള്ളത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 14 ദിവസം കൂടി അധികമായി ലഭിക്കും
Published : November 9, 2026 at 7:13 AM IST
ജറുസലേം: ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതവും നാടകീയവുമായ നീക്കം. അറബ് പാർട്ടികളെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തി വിശാലമായ ജൂത സഖ്യം രൂപീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയായ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പിന്തുണ തേടിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാദി ഐസൻകോട്ട്. ഒക്ടോബർ 27ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഐസൻകോട്ടിനെ പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ അസാധാരണ നീക്കം.
പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ 28 ദിവസമാണ് ഐസൻകോട്ടിന് മുന്നിലുള്ളത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 14 ദിവസം കൂടി അധികമായി ലഭിക്കും. നിലവിലെ കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കുക എന്നതാണ് ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെങ്കിലും, സഖ്യകക്ഷികളെ ഒപ്പം നിർത്തുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നെതന്യാഹുവിന് വീണ്ടും അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും. അതുവരെ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കാവൽ സർക്കാർ പരിമിതമായ അധികാരങ്ങളോടെ തുടരും.
അറബ് പാർട്ടികളെ ഒഴിവാക്കാൻ തന്ത്രം
എട്ട് സീറ്റുകളുള്ള റാം പാർട്ടി ഐസൻകോട്ടിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന അറബ് പാർട്ടിയും പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണ നൽകാൻ തയാറാണ്. എന്നാൽ അറബ് പാർട്ടികളെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നതിൽ ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ ഇസ്രയേൽ ബെയ്ത്തീനു പാർട്ടിക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അറബ് പാർട്ടികളെ ഒഴിവാക്കി തീവ്ര വലതുപക്ഷ ജൂത പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ തേടാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യമാണ് പ്രധാനമെന്നും തൻ്റെ സർക്കാരിൽ പങ്കുചേരണമെന്നുമാണ് നെതന്യാഹുവിനോട് ഐസൻകോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ നാല് പ്രധാന നിബന്ധനകളാണ് ഐസൻകോട്ട് നേരത്തെ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇസ്രയേലിനെ ജൂത ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി അംഗീകരിക്കുക, സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിക്കുക, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സൈനിക സേവനം നിർബന്ധമാക്കുക, ഹമാസിനെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നിവയാണവ. ഈ നിബന്ധനകളോട് ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, അറബ് പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചുവെന്നാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ആരോപണം. വിദേശ ഇടപെടലുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഷിൻ ബെറ്റ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സാധുവാണെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെയും പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെയും നിലപാട്. തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക പാർട്ടിയായ യുണൈറ്റഡ് തോറ ജൂതായിസത്തെ ഒപ്പം നിർത്താനും ഐസൻകോട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇളവ് തുടരണമെന്ന ഇവരുടെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം
ഗാസയിൽ ഹമാസുമായും ലെബനനിൽ ഹിസ്ബുല്ലയുമായും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഇപ്പോഴും പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഇതിനുപുറമെ, യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ ആരംഭിച്ച യുദ്ധവും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഗാസയിലെ പോരാട്ടത്തിൽ സ്വന്തം മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഐസൻകോട്ട്. ഈ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്കും യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾക്കുമിടയിലാണ് ഇസ്രയേലിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണമെന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.