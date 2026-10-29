ഇസ്രയേലിൽ നെതന്യാഹുവിന് അടിതെറ്റുന്നു; തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ല
വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ അന്തിമ ഫലം പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Published : October 29, 2026 at 6:17 AM IST
ടെൽ അവീവ്: ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആർക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണമുന്നണിക്ക് 53 സീറ്റുകളും പ്രതിപക്ഷത്തിന് 67 സീറ്റുകളുമാണ് നിലവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ അന്തിമ ഫലം പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു
120 അംഗ നെസറ്റിൽ (പാർലമെൻ്റ്) കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 61 സീറ്റുകളാണ് വേണ്ടത്. സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 90 ശതമാനം വോട്ടുകളും എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞു. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്ക് 20.7 ശതമാനം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ, മുഖ്യ എതിരാളിയായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ യഷാർ പാർട്ടിക്ക് 16.2 ശതമാനം വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്.
അറബ് പാർട്ടികൾ 15 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റം നടത്തി. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ലഭിച്ച 67 സീറ്റുകളിൽ 48 എണ്ണം ജൂത പാർട്ടികൾക്കും 19 എണ്ണം അറബ് പാർട്ടികൾക്കുമാണ്. 3.25 ശതമാനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ വോട്ട് നിരക്ക്. റിസർവിസ്റ്റ്സ് (2.6 ശതമാനം), പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ (1.6 ശതമാനം), ഹരേദി പബ്ലിക് (0.2 ശതമാനം) എന്നീ പാർട്ടികൾക്ക് ഈ കടമ്പ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
സൈനികരുടേയും നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടേയും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോൾ സീറ്റ് നിലയിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം. 1999ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനമാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത് (78 ശതമാനം).
നെതന്യാഹുവിന് തിരിച്ചടി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നെതന്യാഹു സർക്കാരിനുളള ജനങ്ങളുടെ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഹമാസ് ആക്രമണം തടയുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്ചയും, സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇളവ് നൽകിയതുമാണ് ജനങ്ങളെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ചത്. അറബ് പാർട്ടികൾ ഇസ്രയേലിനെ ജൂത രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കുകയും ഹമാസിനെ തീവ്രവാദികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ അറബ് പാർട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അറബ് പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചുവെന്ന് ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ആരോപിച്ചെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തീവ്ര വലതുപക്ഷ നേതാവും ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രിയുമായ ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിറിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. 2022ൽ 23.4 ശതമാനം വോട്ടുകളുണ്ടായിരുന്ന ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്ക് ഇത്തവണ വലിയ ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചത്.
അറബ് പാർട്ടികളുടെ നിർണായക സ്വാധീനം
രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 20 ശതമാനം വരുന്ന അറബ് വംശജരെ മാറ്റിനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് പാർട്ടി നേതാവ് യെയർ ഗോലാൻ വ്യക്തമാക്കി. അറബ് പാർട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്, യെയർ ലാപിഡ് എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തും. യുണൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റ് നേതാവ് മൻസൂർ അബ്ബാസ്, അറബ് ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് നേതാവ് യൂസഫ് ജബരീൻ എന്നിവരും പ്രതിപക്ഷവുമായി സഹകരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1948ൽ ഇസ്രയേൽ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ തുടർന്ന പലസ്തീൻ വംശജരുടെ പിൻഗാമികളാണ് ഇസ്രയേലിലെ അറബ് പൗരന്മാർ. 2021ൽ മാത്രമാണ് ഇതിനുമുൻപ് ഒരു അറബ് പാർട്ടി ഇസ്രയേൽ ഭരണമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്.
തുടരുന്ന അനിശ്ചിതത്വം
അറബ് പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ ചില ജൂത പാർട്ടികൾക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട്. നെതന്യാഹുവും ഐസൻകോട്ടും ചേർന്ന് ഐക്യ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. വിവാദമായ ജുഡീഷ്യൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തടയാനും സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനും പുതിയ സർക്കാർ അനിവാര്യമാണെന്ന് യെയർ ഗോലാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വീണ്ടുമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ആദ്യം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരും. 2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2022 നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സമാനമായ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് അഞ്ചുതവണയാണ് ഇസ്രയേലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.
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