ഇസ്രയേലിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ല; വിദേശ ഇടപെടൽ ആരോപിച്ച് നെതന്യാഹു
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്തിമ ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോൾ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്
Published : October 30, 2026 at 7:38 AM IST
ജറുസലേം: ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, വിദേശ ഇടപെടൽ ആരോപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. അറബ് പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചെന്ന നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇസ്രയേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. 120 അംഗ പാർലമെൻ്റിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അറബ് പാർട്ടികളുടെ നിലപാട് നിർണായകമാകും.
അറബ് പാർട്ടികൾ നിർണായകം
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്തിമ ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോൾ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 61 സീറ്റുകൾ വേണമെന്നിരിക്കെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ സഖ്യം 48 സീറ്റുകൾ നേടി. 19 സീറ്റുകൾ നേടിയ അറബ് പാർട്ടികളാണ് ഇതോടെ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക ശക്തിയായി മാറിയത്. അറബ് പാർട്ടികൾ പ്രതിപക്ഷത്തിനൊപ്പം ചേർന്നാൽ അവർക്ക് 67 സീറ്റുകളോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ സഖ്യത്തിലുള്ള ചില കക്ഷികൾക്ക് അറബ് പാർട്ടികളുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ട്. നവംബർ നാലിനാണ് ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുക.
വിദേശ ഇടപെടൽ ആരോപണം
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് അറബ് പാർട്ടികൾക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി നെതന്യാഹുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയും രംഗത്തെത്തിയത്. ഖത്തർ, തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അറബ് പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചെന്നും, ഇസ്രയേലിനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ലിക്കുഡ് പാർട്ടി ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഖത്തർ രംഗത്തെത്തി.
നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ പൊലീസ് തള്ളിയെങ്കിലും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മേധാവിയും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുമായ നോം സോൾബർഗ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഷിൻ ബെറ്റിനോട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചല്ല അന്വേഷണമെന്നും, ജനാധിപത്യപരമായി വോട്ട് ചെയ്തവരെ അപമാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ഷിൻ ബെറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മറുപടി
പരാജയഭീതി മൂലമാണ് നെതന്യാഹു ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് പ്രതികരിച്ചു. അറബ് പാർട്ടികളുമായി സഹകരിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമാണെന്ന നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് പാർട്ടി നേതാവ് യെയർ ഗോലാനും രംഗത്തെത്തി. ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ശ്രമമാണിതെന്ന് ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും റാം പാർട്ടി നേതാവ് മൻസൂർ അബ്ബാസും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത മൻസൂർ അബ്ബാസ്, നെതന്യാഹു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുതിയ സ്പീക്കറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം തങ്ങളെ സമീപിച്ചതായി ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവ് അഹമ്മദ് തിബി വ്യക്തമാക്കി. അറബ് പാർട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടെൽ അവീവിലും ജറുസലേമിലും ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നിലപാട്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ അപമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായ നെതന്യാഹുവിനെ തന്നെയാകും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആദ്യം ക്ഷണിക്കുക. ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് 42 ദിവസം ലഭിക്കും.
ഇതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കാവൽ സർക്കാർ തുടരുകയോ, അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയോ ചെയ്യും. വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാനാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയാൽ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ അഴിമതി കേസുകളിൽ വിചാരണ തുടങ്ങും. കൂടാതെ 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരും.
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