നെതന്യാഹുവിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി, ഇസ്രയേലില് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ആദ്യം അവസരം ഐസന്കോട്ടിന്, നിര്ണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രസിഡൻ്റ്
ഞങ്ങൾ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാന് യോഗ്യരാണെന്ന് തെളിയിക്കാന് എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഐസന്കോട്ടിന് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Published : November 8, 2026 at 10:33 AM IST
ജെറുസലേം: ഇസ്രയേലിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ആദ്യ അവസരം പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന് നൽകി പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ്. പ്രസിഡൻ്റുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാനായി അറബ് കക്ഷികൾ ഐസൻകോട്ടിന് പിന്തുണ നൽകിയതോടെയാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ആദ്യ അവസരം ഐസൻകോട്ടിന് നൽകിയത്.
"ഇത് അടിയന്തര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും," പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഐസൻകോട്ട് തൻ്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു.
זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית. אעשה הכל כדי שנהיה ראויים 🇮🇱 https://t.co/18Q3eIE6g0— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 7, 2026
സഖ്യ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ഐസൻകോട്ടിന് ആറാഴ്ച വരെ സമയമുണ്ട്. മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുന്ന ഗാസ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ഭരണസഖ്യം രൂപീകരിക്കുക എന്നത് ഐസൻകോട്ടിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഈ ആഴ്ച പ്രസിഡൻ്റുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ ഇസ്രയേലിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രധാന പാർട്ടികളും പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഐസൻകോട്ടിനെയാണ് ശുപാർശ ചെയ്തത്. എങ്കിലും, പാർലമെൻ്റിലെ ഭൂരിപക്ഷമായ 61 സീറ്റുകൾ തികയ്ക്കുക എന്നത് ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്ന സഖ്യത്തിൽ പല പാർട്ടികൾക്കും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നു.
കിങ് മേക്കറായി അറബ് പാര്ട്ടികള്
കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെതന്യാഹുവിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും പാർലമെൻ്റിലെ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിനും സ്വന്തമായി ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായില്ല. ഇതോടെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ അറബ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടികൾ ഇത്തവണത്തെ ഇസ്രയേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കിങ് മേക്കറായി മാറി. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരേയൊരു തവണ മാത്രമാണ് ഒരു അറബ് പാർട്ടി ഭരണസഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി ഗാസയിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നത് ഐസൻകോട്ടിന് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തും.
അറബ്- ഐസന്കോട്ടിന് സഖ്യം തടയാന് നെതന്യാഹു
ഐസൻകോട്ടും അറബ് പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള സഖ്യം തടയാൻ നെതന്യാഹുവും കടുത്ത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അറബ് പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കവർന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. പ്രസിഡൻ്റ് ഹെർസോഗിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ നെതന്യാഹു ഒരു ദേശീയ ഐക്യ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും, ഭീകരവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുമായി ധൃതിപ്പെട്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. അറബ് പാർട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.
നെതന്യാഹുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികളും അറബ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടികളെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായാണ് പലതവണ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, ഹമാസിനെ ഒരു ഭീകര സംഘടനയായി അറബ് പാർട്ടികൾ അംഗീകരിക്കണം എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അവരുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന സൂചന ഐസൻകോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പാർലമെൻ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ നെതന്യാഹുവുമായി ചേർന്ന് ഒരു ഐക്യമുന്നണി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനും ഐസൻകോട്ടിന് ശ്രമിക്കാം. എന്നാൽ, പല വിഷയങ്ങളിലും ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.
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തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക ജൂത വിഭാഗങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മതപാർട്ടികളെ നെതന്യാഹു പിന്തുണക്കുന്നതും, ഒക്ടോബർ 7-ലെ ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനെ അദ്ദേഹം എതിർക്കുന്നതും ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
അറബ് പാർട്ടികളെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാതെ, പുറത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണയോടെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനും ഐസൻകോട്ടിന് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണെന്ന് നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഖ്യത്തിലെ ചില പാർട്ടികൾ ഈ നീക്കത്തെ എതിർക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വീഡിയോ പ്രസ്താവനയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ 'യഷാർ' പാർട്ടി രംഗത്തെത്തി. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ സഖ്യത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള കക്ഷികളെ തള്ളിപ്പറയണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ തത്വങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെയും പാർട്ടികളെയും മാത്രമേ ഐസൻകോട്ട് സഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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