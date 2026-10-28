ഇസ്രയേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം; ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ
1999ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനമാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 77.7 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 120 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്
Published : October 28, 2026 at 7:05 AM IST
ടെൽ അവീവ്: ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റായ നെസറ്റിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യവും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. കേവല ഭൂരിപക്ഷമായ 61 സീറ്റുകൾ ആർക്കും ലഭിക്കില്ലെന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ശരിയായാൽ ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കും.
1999ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനമാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 77.7 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 120 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. പുറത്തുവന്ന മൂന്ന് പ്രധാന എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ ഒരെണ്ണം പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് രണ്ട് ഫലങ്ങളും ഇരുമുന്നണികളും തമ്മിലുള്ള ബലാബലമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടി 27 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാകുമെന്നാണ് സർവേകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ സഖ്യം ആകെ 50 സീറ്റുകൾ വരെ നേടിയേക്കാം. അതേസമയം, വിരമിച്ച ജനറൽ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം 52 മുതൽ 53 വരെ സീറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമാകുക അറബ് പാർട്ടികളുടെ നിലപാടായിരിക്കും. സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് അറബ് പാർട്ടികൾ ഇത്തവണ കാഴ്ചവച്ചത്. 17 മുതൽ 18 വരെ സീറ്റുകൾ ഇവർ നേടിയേക്കുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ. ഇതിൽ റാം പാർട്ടിക്ക് മാത്രം എട്ട് സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കും. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് അധികാരത്തിലെത്താൻ അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ അനിവാര്യമാണ്.
എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷ നിരയിലുള്ള സയണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുള്ള പാർട്ടികൾ അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നെതന്യാഹു സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.
നവംബർ നാലിനാണ് ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുക. ആർക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വരും ആഴ്ചകളിൽ സഖ്യരൂപീകരണത്തിനായുള്ള തീവ്രമായ ചർച്ചകൾ നടക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തും. സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള നേതാവിനെ അദ്ദേഹം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കും. പരമാവധി ആറ് ആഴ്ചയാണ് ഇതിനായി അനുവദിക്കുക. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നേതാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകും.
ചെറിയ പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ വിലപേശൽ ശേഷി നൽകുന്നതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം. മന്ത്രിസഭാ സ്ഥാനങ്ങളും മറ്റ് വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകി ഇവരെ ഒപ്പം നിർത്താനാകും ഇരുവിഭാഗവും ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ, എല്ലാ ചർച്ചകളും പരാജയപ്പെട്ടാൽ വരും മാസങ്ങളിൽ വീണ്ടുമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് വരെ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കാവൽ സർക്കാർ തുടരും. കാവൽ സർക്കാരിന് ദൈനംദിന ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാമെങ്കിലും സുപ്രധാന നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കില്ല.
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