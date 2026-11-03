ഇസ്രയേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ വേണ്ടെന്ന് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു
അറബ് പാർട്ടികളായ റാം, ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഇസ്രയേലിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു
By ANI
Published : November 3, 2026 at 10:59 AM IST
ജറുസലേം: ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റായ നെസറ്റിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. വിശാലമായ ദേശീയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ താൻ തയാറാണെന്നും എന്നാൽ അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെയുള്ള ഭരണത്തിന് ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അറബ് പാർട്ടികളായ റാം, ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഇസ്രയേലിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് എക്സിലെ പോസ്റ്റിലൂടെ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഈ പാർട്ടികൾ ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണെന്നും ജൂത രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയത്തെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്നവരാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തൻ്റെ പാർട്ടിയായ ലിക്കുഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി ഉയർന്നുവെന്നും അടുത്ത സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ജൂത ജനത തനിക്ക് വ്യക്തമായ ജനവിധി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
תודה רבה לכם 🇮🇱 https://t.co/RqarS9MLoR— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 28, 2026
ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ വിശാലമായ ഒരു ദേശീയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാണ് തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ജൂത ജനതയിലെ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലിക്കുഡിനെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായും തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത, തങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് പാർട്ടിയുമായും ചേർന്ന് വിശാലമായ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ താൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിപക്ഷ നീക്കങ്ങൾ
അതേസമയം നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന് ബദലായി പുതിയൊരു സഖ്യം രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിൽ ചേരില്ലെന്ന് യിസ്രായേൽ ബെയ്തേനു പാർട്ടി നേതാവ് അവിഗ്ദോർ ലിബർമാൻ വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി യാഷർ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനെ പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗിന് മുന്നിൽ തൻ്റെ പാർട്ടി ശിപാർശ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ നെസറ്റ് സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യെയർ ലാപിഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും ലിബർമാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളെ ലിബർമാൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 48 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും ഇത് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് തികച്ചും സ്വാർഥമായ പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയതെന്നും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തേക്കാൾ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്തിനാണ് അദ്ദേഹം മുൻഗണന നൽകിയതെന്നും ലിബർമാൻ ആരോപിച്ചു. എന്ത് സാഹചര്യമുണ്ടായാലും നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നഫ്താലി ബെന്നറ്റിൻ്റെ ബി യാചാദ് വിഭാഗം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
120 അംഗ നെസറ്റിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം 67 സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ ഭരണസഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. എന്നാൽ അറബ് പാർട്ടികളെ ആശ്രയിക്കാതെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുക എന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യത്ത് വീണ്ടുമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയാറാകണമെന്നും കൃത്യമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് അഭ്യർഥിച്ചു. നവംബർ നാലിന് ഔദ്യോഗിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ലഭിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കും. പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നെസറ്റ് അംഗങ്ങൾ നവംബർ 10ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും. ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ അനിശ്ചിതത്വം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിർണായക ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
Also Read: അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജനപ്രതിനിധി സഭ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് സർവേ ഫലങ്ങൾ