ഇസ്രയേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന് ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ; നെതന്യാഹുവിന് തിരിച്ചടി
ഇസ്രയേലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നെതന്യാഹുവിന് 46 പേരുടെ പിന്തുണ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം ഐസൻകോട്ടിന് 67 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്
Published : November 6, 2026 at 11:16 AM IST
ജറുസലേം: ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റായ നെസറ്റിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ മുൻ സൈനിക മേധാവി ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന് ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ. പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ അറബ് പാർട്ടികൾ ഐസൻകോട്ടിനെ പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന് തിരിച്ചടിയേറ്റത്.
ഒക്ടോബർ 27ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ് നില അനുസരിച്ച് 120 അംഗ നെസറ്റിൽ ഐസൻകോട്ടിന് 67 പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇസ്രയേലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നെതന്യാഹുവിന് 46 പേരുടെ പിന്തുണ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ദീർഘകാല സഖ്യകക്ഷിയായ യുണൈറ്റഡ് തോറ ജൂതായിസം (യുടിജെ) ഒരു സ്ഥാനാർഥിയെയും പിന്തുണക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായത്. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം 53 സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ സഖ്യത്തിന് 48 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ 19 സീറ്റുകൾ നേടി റെക്കോഡ് വിജയവുമായി അറബ് പാർട്ടികൾ നിർണായക ശക്തിയായി മാറി.
എട്ട് സീറ്റുകളുള്ള റാം പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് മൻസൂർ അബ്ബാസ് ഐസൻകോട്ടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിനും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഗാസ പദ്ധതിക്കുമുള്ള തൻ്റെ പിന്തുണ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ഹമാസിനെയും എല്ലാ സൈനിക സായുധ സംഘടനകളെയും നിരായുധീകരിക്കണമെന്നും അബ്ബാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നേരത്തെ നഫ്താലി ബെന്നറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന് റാം പാർട്ടി പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. ഇസ്രയേലിനെ ഒരു ജൂത രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ച അബ്ബാസ്, മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാനുള്ള തൻ്റെ താത്പര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11 സീറ്റുകളുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന അറബ് രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മയായ ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റും ഐസൻകോട്ടിനെയാണ് പിന്തുണച്ചത്. നെതന്യാഹു സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മോശമായതിനും അതിലും മോശമായതിനും ഇടയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് തങ്ങളുടെ തീരുമാനമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ സഖ്യത്തിന് കീഴിൽ അറബ് പൗരന്മാർ നേരിടുന്ന വംശീയത, വിവേചനം, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാറ്റത്തിനായുള്ള അറബ് വോട്ടർമാരുടെ ആവശ്യമാണ് തങ്ങളുടെ പിന്തുണയിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് അധ്യക്ഷൻ യൂസഫ് ജബരീൻ പറഞ്ഞു.
മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, പല വിഷയങ്ങളിലും ഐസൻകോട്ടുമായി വിയോജിപ്പുകളുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ അറബ് പൗരന്മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നിലപാട് എടുക്കുന്നതിൽ ഐസൻകോട്ട് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ജബരീൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നല്ലതിനും മികച്ചതിനും ഇടയിലല്ല, മറിച്ച് മോശമായതിനും അതിലും മോശമായതിനും ഇടയിലാണ് തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തകർന്നുവീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിക്കില്ലെന്നും മുതിർന്ന അറബ് നിയമസഭാംഗം അഹമ്മദ് തിബി പറഞ്ഞു. പുറത്തുനിന്ന് സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന്, രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം താഴെയിറക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സുരക്ഷാ വലയം നൽകാൻ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ സഖ്യത്തിനോ ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ പക്ഷത്തിനോ നെസറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ 61 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്കിടെയാണ് അറബ് പാർട്ടികളുടെ ഈ പിന്തുണ.
കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഔദ്യോഗികമായി ഫലങ്ങൾ കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെ ബുധനാഴ്ചയാണ് നെസറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ഹെർസോഗ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചത്. വോട്ട് മോഷണത്തിൻ്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകളുടെയും ആരോപണങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടന്നത്. എന്നാൽ സംശയങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും ഫലങ്ങളെ അസാധുവാക്കാൻ അത് പര്യാപ്തമാകില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ചർച്ചകളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നൽകുന്ന പിന്തുണ കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള അംഗത്തെയാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡൻ്റ് സാധാരണയായി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത്. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ചുമതല ലഭിക്കുന്ന നേതാവിന് സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ 28 ദിവസമാണ് ലഭിക്കുക. വിജയസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ 14 ദിവസത്തെ സമയം കൂടി നീട്ടിനൽകാം.
എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ആർക്കാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുകയെന്നത് തനിക്ക് വ്യക്തമല്ലെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് പറഞ്ഞു. നെസറ്റ് കക്ഷികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങളെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും പ്രതിനിധികളുമായി താൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചർച്ചകൾ തുറന്നതും സത്യസന്ധവും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുന്നതുമായിരുന്നു. പാർട്ടികളെയും ജനങ്ങളെയും ചിന്താഗതികളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും മറ്റ് വഴികളിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് തുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിനായി താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുവെന്നും ഹെർസോഗ് വ്യക്തമാക്കി. 67 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള ഐസൻകോട്ടിനെയും 46 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള നെതന്യാഹുവിനെയും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പ്രതിനിധികൾ നിർദേശിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചർച്ചകളുടെ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും, നിയമപ്രകാരം തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ആർക്കാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നും അത് പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച നെസറ്റിലെ ഒരു അംഗത്തെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണയുള്ള അംഗത്തെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കീഴ്വഴക്കം എന്നതിനാൽ ഈ പ്രസ്താവന അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
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ചില പാർട്ടി നേതാക്കളുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ ഇത് വേഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ഇസ്രയേൽ ജനതയ്ക്കായി സുസ്ഥിരവും മികച്ചതുമായ ഒരു സർക്കാർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും ഹെർസോഗ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അറബ് പാർട്ടികളെ ഭരണസഖ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലെ പ്രധാന തടസ്സം ഹമാസിനെ ഒരു ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ വിമുഖതയാണ്. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടന്ന മാരകമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭൂരിഭാഗം ജൂത ജനതയ്ക്കും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹമാസിനെയും സായുധ സംഘടനകളെയും നിരായുധീകരിക്കണമെന്ന് മൻസൂർ അബ്ബാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹമാസിനെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ല.
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