ഇറാൻ രാസായുധം വികസിപ്പിക്കുന്നു; ആക്രമിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാതെ മുൻകൂട്ടി തകർക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ
ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ്റെ സായുധസേനാ മേധാവി മേജർ ജനറൽ അലി അബ്ദുള്ളാഹിയും രംഗത്തെത്തി
Published : November 25, 2026 at 4:43 PM IST
ജറുസലേം: ഇറാൻ രാസായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഇസ്രയേൽ. ഇറാന്റെ നീക്കങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന് മാത്രമല്ല, മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയാകാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ഇസ്രയേൽ അധികൃതർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, ആക്രമണം സംഭവിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ മുൻകൂട്ടി സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന നിലപാടും ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ് മുന്നോട്ടുവച്ചു.
ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങളാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇറാൻ രാസായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണെന്നാണ് കാറ്റ്സ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ഈ പദ്ധതി എത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചുവെന്നോ എവിടെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നോ വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല.
2025 ജൂണിൽ ഇറാനിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്കുശേഷം ഇറാൻ ആണവപദ്ധതി വീണ്ടും സജീവമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കാറ്റ്സ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, അത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് ഇറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാൻ ആദ്യം ആക്രമണം നടത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് കാറ്റ്സ് ഉയർത്തിയത്.
ഇറാൻ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കാൻ സൈന്യത്തോട് നേരത്തേ തന്നെ ആക്രമണം നടത്താൻ നിർദേശിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാൻ ആദ്യം ആക്രമിച്ചശേഷം തിരിച്ചടിക്കേണ്ടിവരുന്നത് പരാജയമായിരിക്കുമെന്നും കാറ്റ്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇറാൻ രാസായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നതായി ഇസ്രയേൽ അമേരിക്കയ്ക്കും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ പൊതുമാധ്യമമായ കാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ മാസം ആദ്യമാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇറാന്റെ രാസായുധ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ഇസ്രയേലിന് അറിവുണ്ടെന്നും കാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
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അതേസമയം, ഇസ്രയേലിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാന്റെ സായുധസേനാ മേധാവി മേജർ ജനറൽ അലി അബ്ദുള്ളാഹിയും രംഗത്തെത്തി. മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ എവിടേക്ക് മാറ്റിയാലും അവ ഇറാന്റെ സായുധസേനയുടെ ആക്രമണപരിധിയിൽ തുടരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ബസിജ് സംഘടനാ മേധാവിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലായിരുന്നു പ്രസ്താവന. അടുത്തിടെ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചെന്നും അവയിൽ ഗണ്യമായൊരു ഭാഗം ഉപയോഗശൂന്യമായെന്നും അബ്ദുള്ളാഹി അവകാശപ്പെട്ടു. ചില താവളങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പഴയ പ്രവർത്തനശേഷി വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
താവളങ്ങളുടെ വിന്യാസസ്ഥലങ്ങൾ മാറ്റാനും കൂടുതൽ ദൂരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സൈനിക സാന്നിധ്യം മാറ്റാനും അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, സ്ഥലം മാറ്റിയാലും അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾ ഇറാന്റെ ആക്രമണപരിധിക്ക് പുറത്താകില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ സൈനിക മേധാവിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
അതിനിടെ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അമേരിക്കൻ നടപടികൾ ഫലം കാണുന്നുണ്ടെന്നും യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണ ഇപ്പോൾ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ഇപ്പോൾ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും എണ്ണവില വളരെ വേഗത്തിൽ കുറയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എണ്ണവില പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പോകുകയാണെന്നും അത് വളരെ ന്യായമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം ഒരു ഇറാനിയൻ കപ്പലിനെയും അതിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വേനൽക്കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ഹ്രസ്വകാല ഇളവ് മാത്രമാണ് ഇതിന് അപവാദമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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