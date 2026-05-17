'ഒക്ടോബർ 7 കൂട്ടക്കൊലയുടെ ശിൽപി' ഹമാസ് സായുധ വിഭാഗം തലവനെ കൊലപ്പെടുത്തി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം
Published : May 17, 2026 at 10:35 AM IST
ജറുസലേം: ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഹമാസ് സായുധ വിഭാഗം തലവൻ എസെഡിൻ അൽ-ഹദ്ദാദ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഗാസ നഗര പ്രദേശത്ത് ഇന്നലെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ തീവ്രവാദി എസെഡിൻ അൽ-ഹദ്ദാദിനെ ഇല്ലാതാക്കിയതായി ഐഡിഎഫും ഐഎസ്എയും പ്രഖ്യാപിച്ചതായി സൈന്യം ഷിൻ ബെറ്റ് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഏജൻസിയെ പരാമർശിച്ച് പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 7ന് ഇസ്രയേലിനെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ശിൽപ്പി എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ എസെഡിൻ അൽ-ഹദ്ദാദിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച, ഹദ്ദാദിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഗാസയിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഹദ്ദാദിൻ്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം ഹദ്ദാദും ഭാര്യയും മകളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ചില ഹമാസ് വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹമാസിൻ്റെ പതാകയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഹദ്ദാദിൻ്റെ മൃതദേഹം സ്ട്രെച്ചറിൽ വിലാപയാത്രക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
🔴ELIMINATED: Izz al-Din al-Haddad, Head of Hamas’ military wing and one of the last senior commanders involved in the planning of the October 7 massacre.— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2026
Following the elimination of Mohammed Sinwar, Haddad assumed his role and worked to rebuild Hamas’ capabilities and planned… pic.twitter.com/6TW7Wewt7m
2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഹമാസ് ആക്രമണം നടത്തിയതിനുശേഷം ഗാസയിലും മേഖലയിലുടനീളമുള്ള മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും തീവ്രവാദ കമാൻഡർമാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ സൈന്യവും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളും വിപുലമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ കൂട്ടക്കൊലയുടെ ആസൂത്രണത്തിനും നടപ്പാക്കലിനും നേതൃത്വം നൽകിയ ഹമാസിൻ്റെ സൈനിക വിഭാഗത്തിലെ അവസാനത്തെ മുതിർന്ന കമാൻഡർമാരിൽ ഒരാളാണ് ഹദ്ദാദെന്നാണ് സൈന്യം പറയുന്നത്. യുദ്ധസമയത്ത് ഇസ്രായേലി ബന്ദികളെ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിലും ഹദ്ദാദിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് സൈന്യം പറഞ്ഞു.
'സുപ്രധാന നേട്ടം'
ഹദ്ദാദിൻ്റെ കൊലപാതകം "സുപ്രധാന പ്രവർത്തന നേട്ടം"എന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈനിക മേധാവി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ ഇയാൽ സമീർ വിശേഷിപ്പിച്ചു."തിരിച്ചെത്തിയ ബന്ദികളുമായി ഞാൻ നടത്തിയ ഓരോ സംഭാഷണത്തിലും, മുഖ്യ ഭീകരനായ എസെഡിൻ അൽ-ഹദ്ദാദിൻ്റെ പേര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നുവെന്ന്" സമീർ പ്രത്യേക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
"ഇന്ന്, ഞങ്ങൾ അവനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. ഐഡിഎഫ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ പിന്തുടരുകയും അവരെ ആക്രമിക്കുകയും ഒക്ടോബർ 7 ലെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു" സമീർ പറഞ്ഞു.
യുദ്ധകാലത്ത്, ഒക്ടോബർ 7 ലെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരനായി വ്യാപകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന യഹ്യ സിൻവാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഹമാസ് നേതാക്കളുടെ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇസ്രയേൽ ഏറ്റെടുത്തു. ഹമാസ് സായുധ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല കമാൻഡറും ആക്രമണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ശിൽപ്പിയുമായ മുഹമ്മദ് ദീഫിനെയും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തി.
ലെബനനിലെ ഹമാസ് പ്രവർത്തകരെയും മുൻ ഹിസ്ബുള്ള മേധാവി ഹസൻ നസ്രല്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ മുതിർന്ന ഹിസ്ബുള്ള കമാൻഡർമാരെയും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 7-ന് നടന്ന ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഹമാസിൻ്റെ സായുധ വിഭാഗത്തിലെ തീവ്രവാദികളാണെന്നും പറയുന്നു.
ഔദ്യോഗിക ഇസ്രയേലി കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആക്രമണത്തിൽ 1,221 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് AFP റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. 251 പേരെ തീവ്രവാദികൾ ഗാസയിൽ ബന്ദികളാക്കി. ഒക്ടോബറിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഇസ്രയേലി ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ ഗാസയിൽ ദിവസേന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സൈന്യവും ഹമാസും പരസ്പരം വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്.
