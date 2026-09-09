ബ്രിട്ടന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ തിരിച്ചടി; കിഴക്കൻ ജറുസലേമിലെ കോൺസുലേറ്റ് പൂട്ടും
കിഴക്കൻ ജറുസലേമിലെ കോൺസുലേറ്റ് പൂട്ടുന്നതിന് പുറമെ, കിര്യത് ഗാറ്റിലെ സിവിൽ-മിലിറ്ററി കോർഡിനേഷൻ സെൻ്ററിൽ (സി.എം.സി.സി) നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധികളെ പുറത്താക്കാനും ഇസ്രയേൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്
By ANI
Published : September 9, 2026 at 8:53 AM IST
ടെൽ അവീവ്: അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടൻ്റെ നടപടിക്ക് പിന്നാലെ കടുത്ത തിരിച്ചടിയുമായി ഇസ്രയേൽ. കിഴക്കൻ ജറുസലേമിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസുലേറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധികൾക്ക് വിലക്ക്
കിഴക്കൻ ജറുസലേമിലെ കോൺസുലേറ്റ് പൂട്ടുന്നതിന് പുറമെ, കിര്യത് ഗാറ്റിലെ സിവിൽ-മിലിറ്ററി കോർഡിനേഷൻ സെൻ്ററിൽ (സി.എം.സി.സി) നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധികളെ പുറത്താക്കാനും ഇസ്രയേൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാമല്ലയിലെ ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് ബ്രിട്ടൻ നൽകിവരുന്ന സൈനിക പരിശീലനം അവസാനിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി. ഇതിനുപുറമെ, ബ്രിട്ടനിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർക്ക് ഇസ്രയേലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജൂതവിരുദ്ധവും ഇസ്രയേൽ വിരുദ്ധവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടിയെന്ന് ഇസ്രയേൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളായ ജെറമി കോർബിൻ, സാറ സുൽത്താന, നാസ് ഷാ, ഡയാന ആബട്ട്, ഹന്ന സ്പെൻസർ, കാർല ഡെന്യർ, സിയാൻ ബെറി, എല്ലി ചൗൺസ്, ജോൺ മക്ഡൊണൽ, റിച്ചാർഡ് ബർഗൺ, അഡ്രിയാൻ റാംസെ എന്നിവർക്കും റിവർവേ ടു ദി സീ ഡയറക്ടർ ഫഹദ് അൻസാരിക്കുമാണ് ഇസ്രയേൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇടപെടലെന്ന് ഇസ്രയേൽ
ബ്രിട്ടൻ്റെ ഉപരോധം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നഗ്നമായ ഇടപെടലാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗിദിയോൻ സാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബ്രിട്ടനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംഘർഷത്തിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയോട് ഇസ്രയേലിന് യാതൊരു വിരോധവുമില്ലെന്നും ബ്രിട്ടനിൽ തങ്ങൾക്ക് നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെന്ന് അറിയാമെന്നും ഗിദിയോൻ സാർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇസ്രയേൽ വിരുദ്ധ നിലപാടുള്ള ലേബർ സർക്കാരാണ് അവിടെ അധികാരത്തിലുള്ളത്. ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ അവർ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ശത്രുതാപരമായ നടപടികളോട് പ്രതികരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബ്രിട്ടൻ്റെ ഉപരോധ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഐസക് ഹെർസോഗും രംഗത്തെത്തി. ഇതൊരു വലിയ അബദ്ധമാണെന്നും പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നഗ്നമായ ഇടപെടലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉപരോധങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ചർച്ചകളാണ് പരിഹാരമെന്ന് ഹെർസോഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ വിദേശ സർക്കാരുകളും ഇത്തരം നടപടികൾ നിർത്തണമെന്നും ഉപരോധങ്ങളുടെയും ബഹിഷ്കരണങ്ങളുടെയും വഴി ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകളിലേക്കും സഹകരണത്തിലേക്കും തിരിയണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
പിന്തുണയുമായി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ
അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ നടപടികളെ ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എഡ് മിലിബാൻഡ് അപലപിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികളെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ പലസ്തീനികൾക്കെതിരെ ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റക്കാർ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെ വംശീയ ഉന്മൂലനമെന്നാണ് എഡ് മിലിബാൻഡ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
Sanctions on Israel from the UK - or any other nation - will prove to be a grave miscalculation, a gross interference in the democratic elections of a sovereign nation, and a decision that will fall on the wrong side of history.— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 8, 2026
Sanctions are not a solution – dialogue is. I say… pic.twitter.com/ZKjLENRQtG
ബ്രിട്ടൻ്റെ നടപടിക്ക് പിന്നാലെ 11 പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കുന്ന കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നോ യൂറോപ്യൻ നിയന്ത്രണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നോ അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഫ്രാൻസ്, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രയേലിനെതിരെ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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അതേസമയം, ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ബ്രിട്ടനെ പിന്തുടരില്ലെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. മേഖല വളരെ നിർണായകമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ സമയത്ത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ അക്രമങ്ങളോ സംഘർഷങ്ങളോ വർധിക്കുന്നത് കാണാൻ വാഷിങ്ടൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
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