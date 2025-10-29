അടങ്ങാത്ത യുദ്ധവെറി; ആക്രമണം നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം, ഗാസയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 30 പേരെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഹമാസ് ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് വീണ്ടും ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം.
Published : October 29, 2025 at 7:48 AM IST
ജറുസലേം: ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 30 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ആക്രമണം. വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഹമാസ് ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഗാസയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രയേല് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 28) ഗാസയിൽ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ ഗാസയിൽ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള തീരുമാനം ഇസ്രയേൽ അമേരിക്കയെ അറിയിച്ചതായി സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തെക്കൻ ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിനു നേരെ ഹമാസ് വെടിയുതിർത്തുവെന്നും ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹം കൈമാറിയതിൽ തർക്കം
ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹം കൈമാറിയതു സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളും മറ്റുമാണ് വ്യോമാക്രമണത്തിന് കാരണം. ഇസ്രയേലി സൈനികർക്ക് നേരെ തെക്കൻ ഗാസയിൽ വെടിവയ്പ്പുണ്ടായെന്നും, ഹമാസ് കൈമാറിയ ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ മുൻപ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ആളുടേതാണെന്നും ഇസ്രയേൽ ആരോപിച്ചു. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഹമാസ് ശ്രമം നടത്തിയതായും ഇസ്രയേൽ ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി.
അതേസമയം, നെതന്യാഹു ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ നടക്കാനിരുന്ന മറ്റൊരു ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹം കൈമാറുന്നത് മാറ്റിവച്ചതായി ഹമാസ് അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേലിന്റെ ലംഘനങ്ങൾ കാരണം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മൃതദേഹ കൈമാറ്റം മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്ന് ഹമാസിന്റെ സൈനിക വിഭാഗമായ ഇസ്സെദ്ദീൻ അൽ-ഖസ്സാം ബ്രിഗേഡ്സ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രകോപനം മൃതദേഹങ്ങൾക്കായുള്ള തെരച്ചിലിനും വീണ്ടെടുക്കലിനും തടസമാകുമെന്നും ഹമാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി
ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ്. ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേനയേയും (ഐഡിഎഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടതിന് ഹമാസ് "കനത്ത വില" നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇസ്രയേൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇതിനു പിന്നാല നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും അതിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഗാസ സിവിൽ ഡിഫൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഗാസ സിറ്റി, ദെയ്ർ അൽ-ബലാഹ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഗാസയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
പങ്കില്ലെന്ന് ഹമാസ്
അതേസമയം, റഫയിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ഹമാസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ സൈനികർക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹമാസ് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും വെടിനിർത്തൽ കരാർ പാലിക്കാനും ഇസ്രയേൽ ശ്രമിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
