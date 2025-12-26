ആക്രമണം നടത്താന് പദ്ധതിയിട്ടു; ഇറാൻ്റെ ഖുദ്സ് ഫോഴ്സ് അംഗത്തെ വധിച്ച് ഇസ്രയേൽ
ലെബനനിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തില് വച്ചാണ് വധിച്ചത്, ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം.
Published : December 26, 2025 at 12:13 PM IST
ജറുസലേം: ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ട ഇറാൻ്റെ ഖുദ്സ് സേന അംഗത്തെ വധിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ. ലെബനനിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തില് വച്ചാണ് ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡുകളുടെ വിദേശ ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗമായ ഖുദ്സ് ഫോഴ്സ് അംഗത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ വ്യക്തി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ഇസ്രയേല് പ്രസ്താവനയില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഖുദ്സ് ഫോഴ്സിലെ ഒരു പ്രവർത്തന യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന തീവ്രവാദിയായ ഹുസൈൻ മഹ്മൂദ് മർഷാദ് അൽ-ജവ്ഹാരിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സേനയുടെ യൂണിറ്റ് 840 ലെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് ഇയാളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ജൂണിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക, ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇറാന് ആക്രമണം നടത്തി. പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ ഇറാനുമായി 12 ദിവസത്തെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ ഇസ്രയേല് തങ്ങളുടെ ആണവ ഗവേഷണ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതികളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ഇറാന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
എന്നാല് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറാനിയൻ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന് അമേരിക്ക ഇസ്രയേലിനൊപ്പം ചേർന്നു. ഇറാന് എതിരെയുള്ള ഇസ്രയേല് ആക്രമണങ്ങളില് അമേരിക്കയും അണിനിരന്നതോടെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ മുഖം മാറിയിരുന്നു. ഇസ്രയേല് തങ്ങളുടെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും രാജ്യത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ വധിച്ചെന്നും ഇറാന് ആരോപണം നടത്തി.
ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ള, പലസ്തീനിലെ ഹമാസ് പോലുള്ള മേഖലയിലെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇറാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന വാര്ത്തകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇറാൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണന്ന് ഇസ്രയേല് വാദിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഇസ്രയേൽ ഈ രണ്ടുപേരുമായും വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനിയൻ ഇൻ്റലിജൻസിനായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഇസ്രയേല് വ്യാഴാഴ്ച (ഡിസംബര് 25) അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇയാള് ഇസ്രയേലില് സുരക്ഷാ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതായും സൈന്യം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയയാളെ തൂക്കിലേറ്റി
ഇസ്രയേലിൻ്റെ മൊസാദിന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയ അഗിൽ കേശവർസിനെ ഡിസംബര് 20 ന് ഇറാന് തൂക്കിലേറ്റി. ഇസ്രയേലുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ തെളിവുകള് സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇയാളെ ഇറാന് തൂക്കിലേറ്റിയത്.
ജൂണില് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില് നടന്ന സംഘര്ഷത്തിന് ശേഷം നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ വധശിക്ഷയാണിതെന്ന് ജുഡീഷ്യറിയുടെ പ്രസ് ഏജൻസി ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഇയാള് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിലെ ഉർമിയയിൽ വച്ച് അറസ്റ്റിലായിരുന്നുവെന്നും ഏജൻസി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇസ്രയേൽ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ മൊസാദിൻ്റെ ഏജൻ്റാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അഗിൽ കേശവർസിനെയാണ് തൂക്കിലേറ്റിയത്.
