മൊസാദിൻ്റെ പുതിയ മേധാവിയായി റോമൻ ഗോഫ്മാൻ സ്ഥാനമേൽക്കും
യുദ്ധമുഖത്ത് പൊരുതിയ ഗോഫ്മാൻ ഇനി ഇസ്രയേൽ ചാരസംഘടനയെ നയിക്കും. ഡേവിഡ് ബാർണിയക്ക് പകരക്കാരനായാണ് മൊസാദ് തലപ്പത്തേക്ക് ഗോഫ്മാനെത്തുന്നത്.
By ANI
Published : April 13, 2026 at 1:21 PM IST
ജെറുസലേം: ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ സൈനിക സെക്രട്ടറിയായ മേജർ ജനറൽ റോമൻ ഗോഫ്മാനെ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ മൊസാദിൻ്റെ പുതിയ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു. വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി പ്രസിഡൻ്റ് ആഷർ ഗ്രൂനിസിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഉന്നതതല നിയമന ഉപദേശക സമിതിയുടെ പൂർണ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം. നിലവിലെ മേധാവി ഡേവിഡ് ബാർണിയയുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി ജൂണിൽ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നിയമനം.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പ്രകാരം 2026 ജൂലായ് രണ്ടിന് ഗോഫ്മാൻ സ്ഥാനമേൽക്കും. അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. മേഖലയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ വർധിക്കുകയും ഇസ്രയേലിൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന നിർണായക സമയത്താണ് പുതിയ നിയമനമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
നിയമനത്തിന് സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയ വിവരം ഞായറാഴ്ച എക്സിലൂടെയാണ് നെതന്യാഹു സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഗോഫ്മാൻ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി തൻ്റെ സൈനിക സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗോഫ്മാൻ വളരെ ധീരനും സർഗാത്മകതയുമുള്ള മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. നിലവിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അസാധാരണമായ പ്രൊഫഷണൽ മികവും തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകളുമാണ് ഗോഫ്മാൻ കാഴ്ച്ചവച്ചതെന്നും നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തൻ
നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അനുയായികളിൽ ഒരാളാണ് റോമൻ ഗോഫ്മാനെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2024ൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ സൈനിക സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധിയായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ഗോഫ്മാൻ ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേനയിൽ (ഐഡിഎഫ്) നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പൂർണ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. ബെലാറസിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം 1990ൽ 14-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇസ്രയേലിലേക്ക് കുടിയേറിയത്. ഐഡിഎഫ് ആർമേർഡ് കോർപ്സിൽ ചേർന്ന ഗോഫ്മാൻ ഉയർന്ന പദവികളിൽ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. മുൻനിര പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിന് മുൻപ് സൈന്യത്തിൽ ഡിവിഷൻ കമാൻഡറായും മികച്ച നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.
യുദ്ധമുഖത്തെ ധീരത
ഹമാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടന്ന ആക്രമണ സമയത്ത് ത്സീലിം പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കമാൻഡറായിരുന്നു ഗോഫ്മാൻ. ആക്രമണ വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ഗാസ അതിർത്തിയിലേക്ക് കുതിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഡെറോട്ടിലെ ഷാർ ഹനേഗെവിൽ തീവ്രവാദികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ജീവൻ പോലും പണയം വച്ച് രാജ്യത്തിനായി പോരാടിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹമാസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഗാസ മുനമ്പിൽ ഇസ്രയേൽ സൈനിക നിയന്ത്രണം എക്കാലവും നിലനിർത്തണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത് ഗോഫ്മാൻ സൈനിക സെക്രട്ടറിയാകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു വിവാദ നയരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഗാസയുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും ഇസ്രയേൽ സേനയുടെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഇതിലെ പ്രധാന നിർദേശം. ഇത് ഉന്നത നയരൂപീകരണ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുകയുണ്ടായി.
Also Read:ശത്രുക്കൾ അതിജീവനത്തിനായി പോരാടുന്നു; യുദ്ധം തുടരുമെന്ന് നെതന്യാഹു