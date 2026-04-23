തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം; മാധ്യമ പ്രവർത്തകയടക്കം അഞ്ചുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ലെബനനിലെ അൽ അക്ബർ പത്രത്തിലെ അമൽ ഖലീലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തക. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ ലെബനൻ വാർത്താവിതരണ മന്ത്രി പോൾ മോർകോസ് അപലപിച്ചു.

Israeli Airstrikes In Southern Lebanon Kill Five Including Journalist
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 23, 2026 at 7:36 AM IST

ബെയ്റൂത്: വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കെ തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തക അടക്കം അഞ്ചുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്കൻ ലെബനനിലെ അത്-തീരി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആദ്യ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഒരു വാഹനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു ഈ വ്യോമാക്രമണം. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർ ഇതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഹിസ്ബുല്ല താവളത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് തങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് നേരെയും ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഈ ആക്രമണത്തിലാണ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി മാധ്യമ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നീട് ഇവർ മരിച്ചതായി ലെബനൻ വാർത്താ മാധ്യമമായ അൽ അഖ്ബാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ലെബനനിലെ അൽ അക്ബർ പത്രത്തിലെ അമൽ ഖലീലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തക.

മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ ലെബനൻ വാർത്താവിതരണ മന്ത്രി പോൾ മോർകോസ് അപലപിച്ചു. മുൻപ് എക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്.

മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഇസ്രയേലിനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും അടിയന്തരമായി നൽകണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുദ്ധമുഖത്ത് ജോലിചെയ്യുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ ലോക മാധ്യമ സമൂഹത്തിൻ്റെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

വെടിനിർത്തൽ ലംഘനമെന്ന് ഇസ്രയേൽ
ഹിസ്ബുല്ല വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തെക്കൻ ലെബനനിൽ തങ്ങളുടെ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഹിസ്ബുല്ലയിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ അതിർത്തി കടന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈനികർക്ക് നേരെ നീങ്ങിയത് വെടിനിർത്തൽ ധാരണകളുടെ ലംഘനമാണെന്നാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ വാദം. സലൂക്കി ഏരിയയിലാണ് സംഭവമെന്നും ഇതിലൂടെ വലിയ ഭീഷണി ഉയർന്നതായും ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മേഖലയിൽ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് ഇസ്രയേൽ സൈനികർക്ക് നേരെ നീങ്ങിയ രണ്ട് ഭീകരരെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഈ നീക്കം സൈന്യത്തിന് ഉടനടി ഭീഷണിയായതോടെ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഹിസ്ബുല്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടികൾ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇസ്രയേലിന് നേരെയുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാനും ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുമായി ഹിസ്ബുല്ലയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കുന്ന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും ഇസ്രയേൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇസ്രയേലും ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ വെടിനിർത്തൽ ധാരണകൾ പൂർണമായി നടപ്പാക്കുന്ന നടപടികളിൽ ഇതിനകം തന്നെ വെല്ലുവിളികൾ വിവിധ കോണുകളിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പരം ആവർത്തിച്ച് കരാർ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ തെളിവാണ്.

ഗസയ്ക്ക് പിന്നാലെ ലെബനനിലും പോരാട്ടം ശക്തമാകുന്നത് തടയാനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ നിലവിലെ സൈനിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ വെടിനിർത്തൽ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണമായും കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

മേഖലയിൽ എത്രയുംവേഗം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഒരുഭാഗത്ത് ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒരുവിധത്തിലും ഭാഗമല്ലാത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും സാധാരണ ജനങ്ങളും നിരന്തരം സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇരകളാകുന്നത് വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

Also Read:- വെടിനിർത്തൽ സമയം നീട്ടി അമേരിക്ക; ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കനത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

