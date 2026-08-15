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ലെബനനിലും ഗാസയിലും ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ: അൻസാറിൽ 7 മരണം; തെക്കൻ ഗാസയിൽ ഹമാസ് കമാൻഡറെ വധിച്ചു

ഗാസയിൽ നടത്തിയ മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ ഹമാസ് കമാൻഡർ ഹുദൈഫ ഖാലിദ് സുലൈമാൻ ഖവാറിയെ വധിച്ചതായും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

IDF Hezbollah Ali alTaher Ridge Ansar Nabatieh airstrike Israeli air strike Lebanon Israel Lebanon conflict news
Representative Image (AP)
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By ANI

Published : August 15, 2026 at 4:13 PM IST

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ടെൽ അവീവ്: തെക്കൻ ലെബനനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കി. നബാത്തിയ ജില്ലയിലെ അൻസാറിന് സമീപമുള്ള ഒരു വീടിനുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഏഴുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ശനിയാഴ്‌ച റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു. ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഭീകരവാദ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കാനെന്ന പേരിൽ ഒരേസമയം ലെബനനിലും ഗാസയിലും ഇസ്രയേൽ തങ്ങളുടെ സൈനിക നടപടികൾ വീണ്ടും ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ലെബനനിലെ അൻസാറിലും നബാത്തിയയിലും വ്യോമാക്രമണം

ലെബനീസ് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ എൻ.എൻ.എയെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതനുസരിച്ച്, അൻസാറിൻ്റെ അതിർത്തിപ്രദേശത്തെ ഒരു വീടിനുനേരെയാണ് ഇസ്രായേൽ പോർവിമാനങ്ങൾ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ഇതോടൊപ്പം നബാത്തിയ അൽ-ഫൗഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള അലി അൽ-താഹിർ റിഡ്‌ജ് മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നടത്തുന്ന സുരക്ഷാ മേഖലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള അലി അൽ-താഹിർ റിഡ്‌ജിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇസ്രയേലി സൈനികർക്കെതിരെ ഹിസ്ബുള്ള നടത്തിയ നീക്കത്തിന് മറുപടിയായാണ് ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ ഈ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഐ ഡി എഫ് ടെലഗ്രാം പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. "സെക്യൂരിറ്റി സോണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ ഡി എഫ് സൈനികർക്കെതിരെ ഹിസ്ബുള്ള ഭീകരസംഘടന നടത്തിയ നീക്കത്തിന് മറുപടിയായി, തെക്കൻ ലെബനനിലെ നബാത്തിയ, അൻസാർ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഹിസ്ബുള്ള ഭീകരവാദ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ രാത്രിയിൽ ഐ ഡി എഫ് ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തി." ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന പറഞ്ഞു.

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ഇസ്രയേലി പൗരന്മാർക്കും സൈനികർക്കും നേരെ ഹിസ്ബുള്ള ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതുവരെ സൈനിക നടപടികൾ തുടരുമെന്നും ടെൽ അവീവ് അറിയിച്ചു. തെക്കൻ ലെബനനിൽ 15 കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നബാത്തിയയും അൻസാറും.

തെക്കൻ ഗാസയിൽ ഹമാസ് കമാൻഡറെ വധിച്ചതായി ഐ ഡി.എഫ്

ലെബനൻ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പുറമേ, തെക്കൻ ഗാസയിലും ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ നീക്കം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖാൻ യൂനിസ് ബ്രിഗേഡിലെ ഹമാസ് കമ്പനി കമാൻഡറായ ഹുദൈഫ ഖാലിദ് സുലൈമാൻ ഖവാറിയെ വ്യാഴാഴ്‌ച നടത്തിയ കൃത്യമായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ വധിച്ചതായി വെള്ളിയാഴ്‌ച ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വെളിപ്പെടുത്തി. ഹമാസ് പോരാളികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകൽ, തെക്കൻ ഗാസയിലുടനീളം ആയുധങ്ങൾ കടത്തൽ, സൈനിക ശേഷി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഖവാറി പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഐഡിഎഫ് ആരോപിക്കുന്നു.

ഇസ്രയേലി സൈനികർക്കും പൗരന്മാർക്കും നേരെ അടുത്തകാലത്തായി നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഖവാറിയെ ഉടനടിയുള്ള ഭീഷണി ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു.സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന് അപകടമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൃത്യമായ ആകാശ നിരീക്ഷണവും ഗൈഡഡ് മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗാസയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും, കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സൗത്തേൺ കമാൻഡിന് കീഴിൽ സേന പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഐഡിഎഫ് വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

IDF HEZBOLLAH ALI ALTAHER RIDGE
ANSAR NABATIEH AIRSTRIKE
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