റഫ അതിർത്തി തുറക്കാൻ സമ്മതം അറിയിച്ച് ഇസ്രയേൽ; അനുമതി കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രം
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇസ്രയേൽ സമ്മതം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : January 26, 2026 at 12:58 PM IST
ജെറുസലേം: പലസ്തീനെയും ഇസ്രയേലിനേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റഫ അതിർത്തി വീണ്ടും തുറക്കാമെന്ന് സമ്മതം അറിയിച്ച് ഇസ്രയേൽ. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമ്മതം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രം നിലവിൽ തുറന്ന് നൽകാനാണ് ഇസ്രയേൽ അനുവാദം നൽകിയതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഏറെയായി റഫ അതിർത്തി അടഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. സംഘർഷത്തിൽ മുറിവേറ്റവർക്ക് അവശ്യമായ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, മറ്റ് സാധനങ്ങൾ, സഹായ സംഘടനകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഗാസയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് മുൻപും ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
ഗാസയിലേക്ക് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്ന് ലോക നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനമെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും മരിച്ചതുമായ എല്ലാ ബന്ദികളെയും വിട്ടു കിട്ടുന്നത് അനുസരിച്ചാകും നടപടിയെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. ഹമാസിൻ്റെ അവസാന ബന്ദിയായ റാൻ ഗ്വാലിയുടെ മൃതദേഹം ഇപ്പോഴും വിട്ടു നൽകാൻ ഹമാസ് തയാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് റാൻ ഗ്വാലിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തിനിടെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പൂർണമായും അതിർത്തിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമാണ് റഫ അതിർത്തി താത്കാലികമായി അടയ്ക്കുന്നത്. ഗാസയിലെ ട്രംപിന്റെ പുതിയ സമാധാന ബോർഡിന്റെ ഡയറക്ടറുമായി ചേർന്ന് റഫ അതിർത്തി തുറക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഈജിപ്തിലെ ഉന്നത നയതന്ത്രജ്ഞൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിർത്തി തുറക്കണമെന്ന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായും ഈജിപ്ഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഗാസയുടെ പുനർനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടമാണ് റഫ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബൾഗേറിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞനും ഗാസ ഉന്നതതല പ്രതിനിധിയുമായ നിക്കോളായ് മ്ലാഡെനോവുമായി ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അബ്ദലട്ടി സംസാരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിനുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് വർഷങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘർഷം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടത്. തുടർന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണം കടുത്തതോടെ നിരവധി പേര് ഗാസയില് നിന്നും പലായനം ചെയ്തിരുന്നു.
കൊടും പട്ടിണിയും പോഷകാഹാര കുറവും മൂലം നിരവധി കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണം കൊടുമ്പിരികൊണ്ടിരിക്കെയാണ് സമാധാന കരാറുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് എത്തുന്നത്. ഇതോടെയാണ് കടുത്ത ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് അറുതിയായ അമേരിക്കൻ പിന്തുണയോടെയുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇരു വിഭാഗക്കാരും എല്ലാ ബന്ദികളെയും കൈമാറണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത്. 2025 ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് ആദ്യ വെടി നിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിരീകരണം.
