ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ് ബാങ്കുകൾ ആക്രമിക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

യുഎസോ ഇസ്രയേലോ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുസ്വത്തായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയാൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 15, 2026 at 8:49 AM IST

ടെഹ്‌റാൻ: അമേരിക്കയ്‌ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സ് (ഐആർജിസി). ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎസും ഇസ്രയേലും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സ് (ഐആർജിസി) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഇറാനിലെ ബാങ്ക് ശാഖകൾക്ക് നേരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ബാങ്ക് സംബന്ധിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി തടസപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.

"ശത്രു അവരുടെ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുകയും ഇറാനിലെ ബാങ്കുകൾക്ക് നേരെ സമാനമായ ആക്രമണങ്ങൾ വീണ്ടും നടത്തുകയും ചെയ്‌താൽ ഗള്‍ഫ് മേഖല പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ യുഎസ് ബാങ്ക് ശാഖകൾക്ക് നേരേയും ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന്" ഇറാൻ ഐആർജിസി നയിനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

യുഎസോ ഇസ്രയേലോ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുസ്വത്തായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയാൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മേഖലയിലുടനീളമുള്ള യുഎസ് ആസ്‌തികൾക്ക് നേരെ, പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് കേന്ദ്രീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രതികാര നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാനിയൻ അധികൃതർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ ആഴ്‌ച ആദ്യം ഇറാനിലെ രണ്ട് ബാങ്കുകളിൽ ആക്രമണമുണ്ടായതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇറാനിലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ആഭ്യന്തര അസംതൃപ്‌തി സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇറാനിലെ പൊതു സ്വത്തുക്കൾക്ക് നേരെ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

കൂടാതെ ഗള്‍ഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിൻവാങ്ങുന്നതാണ് സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഏക മാർഗമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഖാമനേയിയുടെ മരണത്തിൽ ഇറാനിൽ നടന്ന കൂട്ട ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് മൊഹ്‌സെൻ റെസായി പരാമർശം നടത്തിയത്.

ഏറ്റവും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, വിമാനങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള അമേരിക്കയോട് ഇറാൻ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യം സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുമെന്ന് ആരും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. ഭാവി ഞങ്ങളുടേതാണെന്നും ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു.

ALSO READ: ഗള്‍ഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിൻമാറണം; സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം അതാണെന്ന് ഇറാൻ, ഹോർമുസിൽ നിയന്ത്രണം തുടരും

