ഐആർജിസി നേവി കമാൻഡർ അലിറേസ തങ്സിരി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ മാധ്യമങ്ങൾ; അക്രമം തുടർന്ന് ഐആർജിസി
ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഇറാനോ ഇസ്രായേൽ സൈന്യമോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടലിന് പിന്നില് ടാങ്സിരിയായിരുന്നെന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേല് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്
By ANI
Published : March 26, 2026 at 4:58 PM IST
ടെഹ്റാൻ (ഇറാൻ): ഇറാനിലെ ബന്ദർ അബ്ബാസിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഐആർജിസി (ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ്) നേവി കമാൻഡർ അലിറേസ തങ്സിരി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തു. ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഇറാനോ ഇസ്രായേൽ സൈന്യമോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടലിന് പിന്നില് ടാങ്സിരിയായിരുന്നെന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേല് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
അതേസമയം, ഇറാൻ്റെ വടക്കൻ മേഖലയിലെ വാസസ്ഥലങ്ങൾക്കുനേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരമായി മേഖലയിലുടനീളമുള്ള യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ഐആർജിസി ആക്രമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സഖ്യം ഇറാനിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ആരംഭിച്ച ഓപറേഷൻ ട്രൂ പ്രോമിസ് 4ൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഐആർജിസിയും ഇറാനിയൻ സൈന്യവും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളില് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
ഇസ്രായേൽ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലുടനീളം ചിതറി കിടക്കുന്ന യുഎസ് താവളങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാനിയൻ സായുധ സേന ഇതുവരെ 82 മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. ഓപ്പറേഷൻ ട്രൂ പ്രോമിസ് 4 ൻ്റെ 81ാമത് ഓപ്പറേഷനില് ഇസ്രായേലിലുടനീളം 70ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഐആർജിസി അറിയിച്ചു.
ഹൈഫ, ഡിമോണ, ഹൈഫയ്ക്കടുത്തുള്ള അൽ-ഖുദ്രിയ, ടെൽ അവീവിൻ്റെ വടക്കും തെക്കും പ്രദേശങ്ങളില് മിസൈലുകൾ വിജയകരമായി പതിച്ചതായി ഐആർജിസി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് അവകാശപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഹിസ്ബുള്ളയും ഇറാഖിലെ ഇസ്ലാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഗ്രൂപ്പും ഇസ്രായേല്-യുഎസ് ആക്രമണങ്ങള്ക്കെതിരെയുള്ള മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി ശത്രുക്കൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കുന്നു.
ഇറാനില് കര ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുന്ന യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സേനകൾക്ക് ഐആർജിസി ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "നെതന്യാഹുവിൻ്റെയും ട്രംപിൻ്റെയും വഞ്ചനയിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കരുത്. അധിനിവേശത്തിനെത്തുന്ന പട്ടാളക്കാർ ഇറാൻ്റെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കടല്പരപ്പില് മുങ്ങി അപ്രത്യക്ഷരാകും." പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും പോലുള്ള യുദ്ധക്കൊതിയന്മാർ പോർക്കളത്തിലെ യാഥാർഥ്യങ്ങളെ നുണകളിലൂടെയും വളച്ചൊടിക്കലുകളിലൂടെയും നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഐആർജിസി പറഞ്ഞു.
"യുദ്ധത്തിൻ്റെ സത്യമറിയണമെങ്കില് നിങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇറാൻ്റെ തെരുവുകളിലും ടെൽ അവീവിലെയും ഹൈഫയിലെയും ആകാശങ്ങളിലും നിരീക്ഷിക്കണം," പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം, പെൻ്റഗണിൻ്റെ 82-ാമത് എയർബോൺ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സിബിഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു കമാൻഡ് സംഘം, ചില കരസേനകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഡിവിഷനിലെ ഘടകങ്ങളെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് അയക്കാൻ പെൻ്റഗൺ പദ്ധതിയിടുന്നതായും റിപ്പോർട്ടില് ഫറയുന്നു. ഖാർഗ് ദ്വീപിൽ ഒരു കരസൈനിക നടപടി സാധ്യമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും യുഎസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
