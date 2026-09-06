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അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ മിസൈലാക്രമണം: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി മൂർച്ഛിക്കുന്നു

ഇറാന്റെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായാണ് യുഎസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിനെയും ഡിസ്ട്രോയറിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കി.

CENTCOM Iranian oil tanker Persian Gulf naval escalation Iran US conflict US aircraft carrier
Representative Image (ANI)
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By ANI

Published : September 6, 2026 at 7:24 AM IST

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ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുഎസ്-ഇറാൻ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിനും ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡിസ്ട്രോയറിനും നേരെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സിൻ്റെ (IRGC) എയറോസ്പേസ് ഫോഴ്‌സ് ശക്തമായ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാക്രമണം നടത്തി. ഇറാനിയൻ ചരക്കുകപ്പലുകളെ അമേരിക്ക തടയുകയും മേഖലയിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തിരിച്ചടിയെന്ന് ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

മിസൈലാക്രമണവും ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പും

ഇറാനിയൻ ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായി ശത്രുതാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വർഷിച്ചതെന്ന് ഐആർജിസി പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിൽ യുഎസ് കപ്പലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും, കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഭയന്ന് ഇവ തർക്ക മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ നിർബന്ധിതരായതായും ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ അക്രമസ്വഭാവം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഐആർജിസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള പരസ്പര ആക്രമണം

തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയും മറ്റ് മേഖലകളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന യുഎസ് ബന്ധമുള്ള ആറ് എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഐആർജിസി നാവികസേന ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പുതിയ സംഭവം. സെപ്റ്റംബർ 5 ന് ഇറാൻ്റെ മൂന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ യുഎസ് സൈന്യം ക്രൂരമായ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും, ഇതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് തങ്ങൾ നൽകിയതെന്നും ഐആർജിസി നാവികസേന വ്യക്തമാക്കി. "നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാൽ, അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചുപോരാടുക" എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂക്തം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഐആർജിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം. അനധികൃത വാണിജ്യ പാതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ വൻ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ്

അതേസമയം, ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്‌കോം) രംഗത്തെത്തി. തങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നും, മിസൈലുകൾ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയതിനാൽ അമേരിക്കൻ ജീവനക്കാർക്കോ കപ്പലുകൾക്കോ യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സെൻ്റ്‌കോം അറിയിച്ചു.

ഇറാൻ ഉന്നയിച്ച പ്രകോപനമില്ലാത്ത ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഇറാൻ്റെ മൂന്ന് പ്രമുഖ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾ യുഎസ് സൈന്യം തകർത്തതായി സെൻ്റ്‌കോം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഖാർഗ് ഐലൻഡ് തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന 'എം/ടി ഡൗണി', ജാസ്‌കിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന 'എം/ടി സ്റ്റാർക്ക് 1' എന്നീ എണ്ണക്കപ്പലുകളെ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി. കൂടാതെ ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ വെച്ച് 'നോക്സെൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന 'എം/ടി കൈലോ' എന്ന ചരക്കുകപ്പൽ ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച ശേഷം തകർത്തതായും അമേരിക്കൻ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഈ മേഖലയിൽ നാവിക ഗതാഗത സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ യുഎസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും സെൻ്റ്‌കോം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

CENTCOM IRANIAN OIL TANKER
PERSIAN GULF NAVAL ESCALATION
IRAN US CONFLICT
US AIRCRAFT CARRIER
IRGC MISSILE ATTACK

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