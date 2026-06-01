അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം ഫലം കണ്ടില്ല? 28 കപ്പല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോര്‍മുസ് കടന്നുവെന്ന് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ്

ഹോര്‍മുസ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ പുതിയ സംവിധാനത്തിന് നേട്ടം. സുരക്ഷിതമായി 28 കപ്പലുകകള്‍ കടലിടിക്കിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് ഐആർജിസി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് ഐആർജിസി.

By ANI

Published : June 1, 2026 at 8:26 AM IST

ടെഹ്‌റാന്‍: അമേരിക്ക ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 28 കപ്പലുകൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോയതായി ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സ് (ഐആർജിസി) അറിയിച്ചു. എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ, കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പലുകൾ, മറ്റ് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ എന്നിവ ഐആർജിസി നാവികസേനയുടെ ഏകോപനത്തിലും സുരക്ഷയിലും കടലിടുക്കിലൂടെ പോയെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ഐആർജിസിയിൽ നിന്ന് മുന്‍കൂട്ടി അനുമതി നേടിയ ശേഷമാണ് കപ്പലുകൾക്ക് ഗതാഗതം അനുവദിച്ചതെന്ന് ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയയായ ഐആർഐബി വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കന്‍ അക്രമണങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ കടന്നുപോകൽ ഇറാന്‍ ദൃഢതയോടും അധികാരത്തോടും കൂടി നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഐആർജിസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹോര്‍മുസ് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഇറാന്‍ ആരംഭിച്ച പുതിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ (പിജിഎസ്എ) നേട്ടമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു.

"ഹോര്‍മുസ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ജലപാതയാണ്. അമേരിക്കൻ ഭീകര സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണവും ദുഷ്‌ടതകളുമാണ് ഇക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ കടന്നുപോകൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ബുദ്ധിപരമായ നിയന്ത്രണം ദൃഢതയോടും അധികാരത്തോടും കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട് " ഐആർജിസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 20 കപ്പലുകള്‍ സേനയുടെ ഏകോപനത്തോടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയിലൂടെ കടന്നുപോയതായി ഐആർജിസി നാവികസേനയുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതോറിറ്റി നേട്ടം

തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സമുദ്ര ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ സംവിധാനമാണ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതോറിറ്റി. കപ്പലുകളുടെ സുഗമമായ കടന്നുപോക്കും, സുരക്ഷയും നല്‍കുന്ന സംവിധാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യ വാരമാണ് ഹോര്‍മുസില്‍ പുതിയ സംവിധാനം ഇറാന്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പിജിഎസ്എയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇറാൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്ഥിരീകരണമാണിത്.

അതേസമസം പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ (പിജിഎസ്എ) ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഉന്നത സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ആവര്‍ത്തിച്ചു. എക്‌സിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുമായി അമേരിക്ക നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് ഷിപ്പിംഗ് ഫ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് മേൽ യുഎസ് ഭരണകൂടം ഔദ്യോഗികമായി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാനും, അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കൈമാറാനും ടെഹ്‌റാൻ ഈ പൊതുസംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് യുഎസിൻ്റെ അടിയന്തര നടപടി. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും തങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കപ്പലുകള്‍ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് ഇറാൻ്റെ പക്ഷം.

