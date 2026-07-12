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ലോകത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി ഇറാൻ്റെ നീക്കം! ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചു; അമേരിക്കക്ക് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ്

അമേരിക്ക ഇടപെടൽ നിർത്തണം, അതുവരെ ഹോർമുസ് അടച്ചെന്ന് ഇറാൻ. പ്രതികാരം ചെയ്‌താല്‍ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഐആര്‍ജിസി മുന്നറിയിപ്പ്

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Strait of Hormuz (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 7:40 AM IST

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ടെഹ്‌റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുഎസ്‌ ഇടപെടല്‍ കാരണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും അടച്ച് ഇറാന്‍. മേഖലയിലെ യുഎസ് ഇടപെടൽ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഒരു കപ്പലിനെയും കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഹോർമുസ് അടച്ചുവെന്നും ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സ് അറിയിച്ചു. ഇറാൻ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെയും കപ്പലുകൾ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അനുമതിയില്ലാതെ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച കപ്പലിന് നേരെ മുന്നറിയിപ്പ് വെടിയുതിർത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചതായി ഇറാന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് പ്രസ് ടിവി ഉദ്ധരിച്ച ഐആർജിസി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ അടച്ചിരിക്കും. ഒരു കപ്പലിനെയും കടലിടുക്കിലൂടെ കടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല" പ്രസ് ടിവി ഉദ്ധരിച്ച പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ജലപാത അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ മറവിൽ ഇറാനെതിരെ കൂടുതൽ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ ഐആർജിസി നാവികസേന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അത്തരം നടപടികൾ ശക്തമായ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഹോര്‍മുസ് അടച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്‌നത്തിൻ്റെയും അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് സൈനികപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കുമെന്നും ഐആര്‍ജിസി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

"നമുക്കെതിരെ മറ്റൊരു ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മറയായി ആക്രമണകാരിയായ ശത്രു ഈ സംഭവവികാസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ, അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണം നേരിടേണ്ടിവരും. കൂടാതെ മേഖലയിലെ കൂടുതൽ ശത്രു താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു" പ്രസ്‌താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനായി ഇറാനിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെയ്‌ദ് അബ്ബാസ് അരഗ്‌ചി ഒമാനി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെയ്‌ദ് ബദർ അൽ-ബുസൈദിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും പ്രാദേശിക വികസനങ്ങളിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സമുദ്ര സുരക്ഷയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നത്. ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഒമാൻ കടലിടുക്കിലൂടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്‌ത പാതകൾ നിർദ്ദേശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ടെഹ്‌റാനും മസ്‌കറ്റും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അരഗ്‌ച്ചി സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു. "വിശാലമായ പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങൾക്കൊപ്പം, വിവിധ മേഖലകളിലെ ടെഹ്‌റാനും മസ്‌കറ്റും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും രണ്ട് നയതന്ത്രജ്ഞരും ചർച്ച ചെയ്‌തു" അദ്ദേഹം ടെലിഗ്രാം ചാനലിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എഴുതി. ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 5 അനുസരിച്ച് കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ കടന്നുപോകൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്‌തതായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതേസമയം പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്രത്തിനുള്ള പിന്തുണ ഒമാൻ ആവർത്തിച്ചു.

ടെഹ്‌റാൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയെത്തുടർന്ന് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കുമായി ചർച്ചകൾ തുടരാൻ അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്‌ച അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള മുൻ വെടിനിർത്തൽ അവസാനിച്ചു എന്ന് യുഎസ് ഇപ്പോഴും കരുതുന്നുവെന്ന് ഇറാന്‍ വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചു.

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STRAIT OF HORMUZ CLOSURE
US WEST ASIA TENSIONS
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