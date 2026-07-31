അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല; ട്രംപിൻ്റെ വാദം തള്ളി ഇറാഖ്
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാഖിൻ്റെ പരമാധികാരം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക നടപടി
By ANI
Published : July 31, 2026 at 8:24 AM IST
ബാഗ്ദാദ്: ഇറാഖിൽ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള പോപ്പുലർ മൊബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സസിൻ്റെ (പി.എം.എഫ്) കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അമേരിക്കയും സൗദി അറേബ്യയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് മുൻകൂർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാഖ് വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിൽ ഇരുപതിലധികം പി.എം.എഫ് അംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാഖ് സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം.
അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാഖ്
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാഖിൻ്റെ പരമാധികാരം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക നടപടി. ഇറാഖിലെ സായുധ സംഘങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് സർക്കാർ വക്താവ് ഹൈദർ അൽ അബൂദി വ്യക്തമാക്കി. ഇറാഖിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നേരെയോ ആക്രമണം നടത്താൻ ബാഗ്ദാദ് ആർക്കും അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാഖ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പൂർണ അറിവോടെയും ഏകോപനത്തോടെയുമാണ് സൈനിക നീക്കം നടത്തിയതെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇറാഖിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തെ ഇറാഖ് ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായാണ് ഇറാഖ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. സൈനിക നടപടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഷിയ അൽ സുഡാനി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് നടത്താനിരുന്ന ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം മാറ്റിവച്ചതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാഖ് ഔദ്യോഗിക വാർത്ത ഏജൻസിയെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
സൗദിയോട് തെളിവ് തേടി
അതേസമയം, ഇറാഖ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ സംഘങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ തെളിവ് നൽകാൻ ഇറാഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോണുകൾ സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലും മറ്റ് പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആക്രമണം നടത്തിയതായി സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന യാതൊരു രേഖകളും ഇതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വക്താവ് സബാഹ് അൽ നുമാൻ വ്യക്തമാക്കി. സി.എൻ.എൻ ഉദ്ധരിച്ച ഇറാഖി വാർത്ത ഏജൻസിയോടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചത്. ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ ഒരു കക്ഷിയും ഇതുവരെ തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ബാഗ്ദാദിൻ്റെ നിലപാട് സബാഹ് അൽ നുമാൻ ആവർത്തിച്ചു. ഇറാഖ് മണ്ണിൽ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഭരണകൂടേതര ശക്തികളെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും, അതേസമയം വിദേശ സൈനിക കടന്നുകയറ്റങ്ങളെ ശക്തമായി ചെറുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാഖിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികൾ സർക്കാർ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും, അതിർത്തിക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള യാതൊരു ലംഘനങ്ങളും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പോപ്പുലർ മൊബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സസ് അഥവാ പി.എം.എഫ് എന്നത് ഇറാഖിലെ വിവിധ സായുധ സംഘങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഇറാഖ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പലപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായാണ് ഈ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ശീതയുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രധാന വേദികളിലൊന്നായി ഇറാഖ് മാറിയത് ഇത്തരം സായുധ സംഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്കയുടെയും സൗദിയുടെയും സംയുക്ത സൈനിക നീക്കം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.
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