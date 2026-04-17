ട്രംപിൻ്റെ ഇടപെടൽ വിജയിച്ചു; ഇസ്രയേൽ-ലബനാൻ 10 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു
By ANI
Published : April 17, 2026 at 11:53 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ലബനാനും ഇസ്രയേലിനും ഇടയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പത്ത് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെയും ഫലമാണെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ എംബി ഖാലിബാഫ്. 'ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി ഇറാൻ സ്പീക്കർ രംഗത്തെത്തിയത്.
സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയായിരുന്നു ഖാലിബാഫിൻ്റെ പ്രതികരണം. വെടിനിർത്തൽ കരാർ യാഥാർഥ്യമായത് വീരന്മാരായ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുൻ പ്രസ്താവനകളെ ഓർമിപ്പിച്ചുക്കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിരോധ സഖ്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് ഇതിലൂടെ വിജയം കണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ വെടിനിർത്തലിനെ വളരെ കരുതലോടെ മാത്രമേ സമീപിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും പൂർണമായ വിജയം നേടുന്നത് വരെ സഖ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളുമെന്നും സ്പീക്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെടിനിർത്തലിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചവർക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ അനുകൂലിച്ച പാകിസ്ഥാൻ്റെയും ജനറൽ അസിം മുനീറിൻ്റെയും മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും തങ്ങൾ നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
പ്രതിരോധ സഖ്യം
ഇസ്രയേലിനും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനത്തിനും എതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന സംഘടനകളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും സഖ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി 'ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്' അഥവാ പ്രതിരോധ സഖ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലബനനിലെ ഹിസ്ബുല്ല, ഫലസ്തീനിലെ ഹമാസ്, യെമനിലെ ഹൂതികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ സായുധ സംഘങ്ങൾ ഈ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. മേഖലയിൽ യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ സായുധ സേനയും ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷമായിരുന്നു. ഇസ്രയേൽ-ലബനാൻ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ട്രംപിൻ്റെ ഇടപെടൽ
വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ലബനാനും ഇസ്രയേലും പത്ത് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയിലെത്തിയതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മേഖലയിലെ ശത്രുത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ ഊർജിതമായ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ലബനാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔൺ, ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു എന്നിവരുമായി വളരെ മികച്ച ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ വിശാലമായ സമാധാന ചർച്ചകളിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയായി ഈ താത്കാലിക വെടിനിർത്തലിനെ ഇരു നേതാക്കളും അംഗീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ലബനാനിലെ ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔണുമായും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിബി നെതന്യാഹുവുമായും മികച്ച ചർച്ചകളാണ് നടത്തിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഔദ്യോഗികമായി പത്ത് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിക്കാൻ നേതാക്കൾ സമ്മതിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സാമൂഹിക മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.
ഇസ്രയേൽ-ലബനാൻ അതിർത്തിയിൽ ഏറെ നാളായി തുടരുന്ന വലിയ അസ്ഥിരതകൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നിർണായകമായ സമയത്താണ് ഈ വെടിനിർത്തൽ യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് യുദ്ധക്കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. പത്ത് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അത് മേഖലയിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.
