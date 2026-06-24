"ചർച്ചകൾക്കില്ല, മിസൈൽ പദ്ധതി ഇറാൻ്റെ പരമാധികാരം", നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ്
ഇസ്ലാമാബാദ് സന്ദർശനത്തിനിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് പെഷെസ്കിയൻ തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചത്.
By ANI
Published : June 24, 2026 at 12:00 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ പദ്ധതി അമേരിക്കയുമായുള്ള 14 ഇന ധാരണാപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കരാറിലും ഇത് ചർച്ചാവിഷയമാകില്ലെന്നും ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെഷെസ്കിയാൻ. പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ഐ.ആർ.ഐ.ബി ആണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്.
"ഞങ്ങളുടെ മിസൈലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഇല്ല, അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല," അമേരിക്കയുമായുള്ള കരാറും ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ ശേഷിയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് അസന്നിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പെസെഷ്കിയാൻ പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ പ്രോഗ്രാം രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ തന്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘടകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. "ഞങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിനായി ഈ മിസൈലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ചേർന്ന് ഇറാനെ എപ്പോഴേ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കുമായിരുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മേഖലയിലെ ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്ന സാങ്കേതിക ചർച്ചകളുടെ സമാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പെസെഷ്കിയാൻ പാകിസ്ഥാനിലെത്തിയത്. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാകിസ്ഥാൻ നേതൃത്വവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കിടയിലാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഈ സുപ്രധാന പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.
ഇറാനുമായി ഒപ്പുവച്ച ചരിത്രപരമായ ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അമേരിക്ക പുറത്തുവിട്ടു. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുക, ഇറാന് മേലുള്ള ചില സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുക, ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവി ചർച്ചകളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട 14 നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ കരാറിലുണ്ടെന്ന് മുതിർന്ന യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് സി.എൻ.എൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
എന്നാൽ, അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ട ഈ രേഖകളിൽ ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ പ്രോഗ്രാമിനോ മറ്റ് പ്രതിരോധ ശേഷികൾക്കോ യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയുധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കരാറിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ വികസിപ്പിക്കുകയോ ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ മാത്രമാണ്.
ഇറാന് നേരെയുള്ള മുൻകാല സൈനിക നടപടികൾക്ക് അവരുടെ മിസൈൽ പ്രോഗ്രാമിനെ പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലേക്ക് കടന്നതോടെ തൻ്റെ നിലപാടിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കവെ മിസൈലുകളല്ല യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് ട്രംപ് പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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